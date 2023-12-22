300 بحار يتنافسون غداً في سباق آل مكتوم لقوارب التجديف 30 قدماً

المصدر: وام

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يقام غداً السبت، سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في نسخته الـ27، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، آخر بطولات النادي في عام 2023.

يشارك في السباق 300 بحار خاضوا جولتين مؤهلتين نظمهما النادي في 25 نوفمبر الماضي و9 ديسمبر الجاري، تأهل بعدها 20 قاربا للمشاركة في الشوط المحلي و10 قوارب لخوض سباق الشوط المفتوح للمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ويبلغ طول السباق 2.3 كيلومتر في مسار انسيابي بقناة دبي المائية.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال كافة التجهيزات لإنجاح هذا السباق الذي تحول إلى "كرنفال تراثي خليجي" كبير بمشاركة العديد من الجهات.

ونوه إلى أن السباق يتضمن فعاليات مصاحبة من بينها معرض القوارب الحديثة والذي سينظم بالشراكة مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، علاوة على عروض موسيقية وأنشطة ثقافية واجتماعية.

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