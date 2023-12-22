أكثر من 5 ملايين دولار.. أنس جابر في قائمة أعلى الرياضيات دخلاً

المصدر: وكالات

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كانت لاعبة التنس البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياَ بين لاعبات التنس المحترفات، هي الرياضية الأعلى دخلاً في عام 2023، حيث حققت 23.9 مليون دولار.

وضمت قائمة (فوربس) للرياضيات العشرين الأعلى أجراً في الموسم، 12 لاعبة تنس، في مقدمتهن الفائزة بالبطولة الختامية وبخمس بطولات أخرى في عام 2023، بما في ذلك رولان جاروس، بينما حلت التونسية أنس جابر في المرتبة الـ 18.

والمفاجأة أن المركز الثاني في التصنيف، كان من نصيب المتزلجة الصينية الحرة إيلين جو، التي بلغ دخلها 22.1 مليون دولار، على الرغم من أن عارضة الأزياء الأمريكية التي تنافس في مسابقات التزلج باسم الصين، حققت من المنافسات الرياضية 100 ألف دولار فقط، لكن في المقابل حصلت على 22 مليون دولار، من عقود دعائية مع علامات تجارية مختلفة، مثل "Louis Vuitton" و"Victoria's Secret".

وتحتل 8 لاعبات تنس أخريات المراكز التالية في قائمة العشر الأوليات:

الأمريكية كوكو جوف (21.7 مليون)، والبريطانية إيما رادوكانو (15.2)، واليابانية نعومي أوساكا (15 مليونا، جميعهم خارج الملعب لأنها كانت بعيدة عن الملاعب بسبب الحمل والولادة)، والبيلاروسية أرينا سابالينكا (14.7)، والأمريكيتان جيسيكا بيجولا (12.5)، وفينوس ويليامز (12.2، رغم مشاركتها في بطولات قليلة جدا)، والكازاخية إيلينا ريباكينا (9.5)، والكندية ليلى فيرنانديز (8.8).

وضمن المراكز العشرين الأولى، جاءت أيضاً ثلاث لاعبات تنس أخريات هن، الصينية كينوين تشانج في المركز الخامس عشر بـ 7.2 ملايين دولار، التونسية أنس جابر في المرتبة الثامنة عشر (5.7 ملايين)، وماركيتا فوندروسوفا في المركز العشرين (5.2).

وتبرز أيضاً في القائمة لاعبة كرة القدم الأمريكية المعتزلة، ميغان رابينو، التي حلت في المركز الحادي عشر بـ 8.2 ملايين دولار.

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