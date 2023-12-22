شملت تدوير 1500 إطار مطاطي .. سعيد القاسمي يفتتح ملاعب نادي كلباء المستدامة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء ملاعب الألعاب الجماعية والفردية بمقر النادي بمدينة كلباء بشكلها وحلتها الجديدة وهي الملاعب التي تخص فرق كرة اليد والسلة والكرة الطائرة لجميع الفئات، وقامت إدارة النادي بتغيير وتدوير نحو 1500 إطار مطاطي شملت أرضية الملاعب مع تجديدها بالكامل، وتم وضع العلامات الإرشادية في إطار الحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين ضمن تدعيم ملف الاستدامة الذي يشارك فيه النادي ولتقديم أعلى معايير الجودة.

وأثنى راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي على دور مجلس الشارقة الرياضي ودعمه اللامحدود للنادي برئاسة عيسى هلال، مشيراً إلى أنهم حريصون على تطوير وصقل مهارات اللاعبين ليكونوا خير نواة للمنتخبات، بتوفير البيئة السليمة لممارسة الرياضة.

وأكد الكندي أن الملاعب مفتوحة للمدارس والهيئات في إطار العمل المجتمعي كما أن إدارة النادي تضعها في خانة الاستثمار.

وأكد أحمد علي بن حيدر مدير إدارة الخدمات بالنادي أن نادي اتحاد كلباء من الأندية التي تدعم ملف الاستدامة وتم تغيير أرضية الملاعب بأرضية مطاطية في إطار الحفاظ على أمن وسلامة اللاعبين، وتوفير أقصى معايير الجودة والسلامة والأمان للاعبين.

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