4 برونزيات حصاد الإمارات في "آسيوية الشطرنج" للمراحل السنية بالعين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أمس “الخميس”، منافسات بطولة آسيا للشطرنج للأشبال، والناشئين، والشباب، للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة للذكور والإناث، وأقيمت في مدينة العين بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 44 دولة.

وحصد لاعبو الإمارات ميدالية برونزية فردية عن طريق روضة السركال، وعلى مستوى الفرق حقق منتخب تحت 18 سنة برونزية في بطولة " الكلاسيك"، فيما تصدرت فيتنام والهند على الترتيب.

ونال منتخب تحت 18 سنة أيضا برونزية "الشطرنج السريع"، ليأتي خلف منتخبي الهند وفيتنام على الترتيب.

وحصد منتخب الفتيات على برونزية أخرى " الكلاسيك"، وجاء خلف منتخبي فيتنام، والهند على الترتيب.

وتوج الفائزين، الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بحضور محمد بن عبدالله أحمد الظاهري رئيس لجنة تسيير شؤون شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز