فضية وبرونزيتان لمنتخب الإناث في«عربية دراجات الطريق»

المصدر: دبي - البيان

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أحرز منتخب الدراجات للإناث 3 ميداليات بواقع فضية وبرونزيتين في اليوم الخامس من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السعودية، وذلك خلال سباق الفردي العام للإناث والشابات أمس، ونالت مروة سلمان الميدالية الفضية في السباق، الذي بلغت مسافته 40 كم محققة 1:15.59 ساعة، بعد منافسة قوية حتى خط النهاية مع سهام بوصبا صاحبة الذهبية، وهي ثاني ميدالية فضية فردية للاعبة في البطولة، كما حصل منتخب الشابات على الميدالية البرونزية خلف المنتخبين الجزائري والتونسي، ومثل المنتخب مروة سلمان ورناد اليافعي، وعلياء حسن، ونالت زهرة حسين الميدالية البرونزية في سباق الفردي العام تحت 23 سنة.

وبهذه الميداليات وصلت حصيلة الإمارات إلى 10 ميداليات بواقع ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات. ويخوض منتخبنا الوطني للرجال وتحت 23 سنة اليوم أقوى سباقات البطولة الفردي العام بقيادة البطل أحمد المنصوري، الذي يقود كوكبة النجوم ويختارها مدير المنتخب يوسف ميرزا، وينافس المنتخب اليوم على ميداليات الفئتين لما يضم من نخبة مميزة من أفضل الدراجين.

من جانب آخر حرص محمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، على زيارة بعثة منتخبنا في مقر إقامته بالسعودية والاجتماع مع منتخب الرجال بوجود يوسف ميرزا مدير المنتخب، ووجه لهم التهنئة على الفوز بالميداليات، وأشاد القبيسي بجهد عبدالله الحمادي الذي تعرض لحادث سقوط في السباق أبعده عن الميدالية الذهبية، ورغم ذلك حصل على الميدالية البرونزية التي جاءت بفارق 21 ثانية فقط عن صاحب المركز الأول.

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