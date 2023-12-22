الإثيوبية ديرا ديدا تشارك في ماراثون دبي 2024

المصدر: دبي - البيان

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أكدت النجمة الإثيوبية ديرا ديدا مشاركتها في ماراثون دبي 2024، المقرر في 7 يناير المقبل، للدفاع عن لقبها.

وكانت ديرا ديدا، زوجة الفائز السابق بماراثون دبي وبطل العالم للماراثون تاميرات تولا، فازت بسباق السيدات المحترفات، في نسخة العام الماضي التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي مسجلة 02:21:11 ساعة.

وهي تسعى للحصول على لقبها الثاني على التوالي في دبي، وهذه المرة تتنافس على الطرق السريعة والمسطحة حول منطقة برج العرب وشارع شاطئ جميرا. ويعتبر ماراثون دبي سباقاً مألوفاً لديدا، التي نافست على المسار في عامي 2018 و2020 واحتلت المركزين السابع والخامس على التوالي.

وفي عام 2023، سجلت أفضل زمن شخصي لها في سباقي 10000 متر ونصف الماراثون، وبعد سبعة أشهر من فوزها في دبي، حسنت العداءة الإثيوبية البالغة من العمر 27 عاماً أفضل زمن شخصي لها في الماراثون وسجلت 02:19:24 ساعة في برلين، وتتطلع إلى الحفاظ على إنجازها الكبير في المسافة الكلاسيكية. وقالت ديدا، «عندما أخذت زمام المبادرة في دبي، كنت متأكدة من أنني سأفوز. كان سباقاً رائعاً».

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