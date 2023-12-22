«دبي الرياضي» يحتفي بالفائزات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مجلس دبي الرياضي بالفرق والرياضيات الفائزات في منافسات النسخة الحادية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وشارك في تكريم الفائزات من الفرق والرياضيات معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، كما تم تكريم الرعاة والداعمين للدورة، وهم الرعاة الرئيسيون: هواتف هونور، مجوهرات دهماني، «ذا فريش ماركت»، ريساينك للاستشفاء، والرعاة الاستراتيجيون: شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والرعاة الداعمون الذين استضافوا منافسات الدورة: نخيل، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، جست بادل، ونادي النصر الرياضي.

1600 رياضية

وشاركت في الدورة أكثر من 1600 رياضية من منتسبات 65 من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، اللاتي تنافسن في 7 بطولات رياضية مختلفة تضمنها برنامج الدورة وأقيمت منافساتها خلال الفترة من 20-٩ نوفمبر الماضي،ونالت شرطة دبي جائزة أفضل جهة من حيث النتائج المحققة برصيد 16 نقطة، كما نالت أيضاً جائزة أفضل جهة من حيث عدد المشاركات في الدورة اللاتي بلغ عددهن 137 رياضية.

وعلى مستوى النتائج الفردية فازت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول بلقب البولينج للمواطنات، فيما ذهب لقب المقيمات إلى سامانثا هانان من شركة إيزي جنريتور.

بطلات البادل

وتم تكريم بطلات منافسات البادل وهن، ميرة الفلاسي وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بطلتا فئة المواطنات، ومريم الهاشمي وجيسيكات لوكاس من «جست بادل» بطلتا فئة المقيمات. وتم تكريم رقية المرزوقي من «طلبات» الفائزة بلقب الجري للمواطنات وخلود درويش الفائزة بلقب الجري للمقيمات، وأمريثا كوتي كريشانن من القنصلية العامة الكندية بدبي لفوزها بلقب البادمنتون.

وتم تكريم مروة محمود وجواهر التميمي من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي الفائزتين بمنافسات الرماية، وميرة الفلاسي وزينب الجهران ومنى غضبان من هيئة الطرق والمواصلات لفوزهن بسباق قفز الحواجز، وكذلك تكريم ميرة الفلاسي من القيادة العامة لشرطة دبي لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية لمسافة 20 كيلومتراً للمواطنات، وماخابات أومتانازوفا لفوزها بلقب سباق الدراجات الهوائية للمقيمات لمسافة 30 كيلومتراً.

واستمعت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى شرح من سعيد حارب وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي، عن أهم الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالإضافة إلى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، التي سيتم تكريم الفائزين بالدورة الثانية عشرة لها يوم 10 يناير المقبل، وأشادت معاليها بجهود المجلس والعمل الكبير الذي يقوم به لنشر ممارسة الرياضة وتطوير مستويات الرياضيين والفرق وتحقيق البطولات وتمكين المرأة.

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