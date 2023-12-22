الإمارات تستضيف كأس العالم للبولو في 6 ديسمبر 2026

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للبولو رسمياً موعد استضافة الإمارات بطولة كأس العالم للبولو 2026، وستقام خلال الفترة من 6 إلى 20 ديسمبر 2026، على ملاعب 4 أندية هي، غنتوت والحبتور وديزرت بالم ودبي.

ويشارك في البطولة، التي تقام للمرة الأولى خارج أمريكا وأوروبا، بهانديكاب (10) جول، 8 منتخبات عالمية بما فيها منتخب الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بمقر اتحاد البولو المؤقت بمجموعة الحبتور في دبي، بحضور محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد الكعبي، ممثل الهيئة العامة للرياضة، وسعيد بن دري، نائب رئيس اتحاد البولو، ومحمد الحريز، الأمين العام للاتحاد، وكل من البرازيلي رينيه برنارد بيل، والأرجنتيني أدريان سيمونيتي، من شركة (LM) بولو «لامارتين».

وأشار محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، إلى أن الاتحاد أعد خطة إعداد طموحة للمنتخب من خلال مشاركات خارجية بالأرجنتين وبريطانيا وإسبانيا، لتطوير مستوياته ورفع تصنيفاته خلال السنوات الثلاث المقبلة، وقال: الإمارات دائماً سباقة إلى تنظيم أكبر البطولات وإنجاحها سواء على صعيد الخيل أو الغولف أو كرة القدم أو الجوجيتسو أو غيرها من الألعاب.

وأكد الحبتور أن فوز ملف الإمارات باستضافة كأس العالم للبولو 2026 جاء نتيجة تعاون ودعم العديد من الجهات وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة ومجلسا دبي وأبوظبي الرياضيان، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وجميع أندية الدولة، وهو ما كان له كبير الأثر في فوز الملف في تصويت أعضاء الاتحاد الدولي خلال اجتماعهم في الأرجنتين الشهر الماضي.

وأكد سعيد حارب أنه يحسب لاتحاد البولو أنه تمكن خلال فترة وجيزة من توليه زمام المسؤولية، من تحقيق طفرة واضحة في رياضة البولو على الصعيدين المحلي والخارجي، كللها بالنجاح في استضافة بطولة العالم للبولو 2026. وأشار إلى أن الإمارات أصبحت علامة بارزة في استقطاب الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بفضل الأمن والأمان والإمكانات التنظيمية والبنية التحتية الهائلة، وهو ما يسهم في رواج السياحة الرياضية.

مكانة

وأكد سعيد بن دري، رئيس ملف الاستضافة، أن فوز الإمارات باستضافة المونديال جسد مكانة الدولة وعلاقاتها الوطيدة بمختلف دول العالم، موجهاً الشكر إلى سفارة الدولة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وإلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، على دعمهما وتسهيلهما مهمة الوفد. وأوضح بن دري أن كأس العالم للبولو ستقام للمرة الأولى خارج قارتي أمريكا وأوروبا، حيث ستكون «الإمارات 2026» المحطة الأولى له في الشرق الأوسط وآسيا.

وقال: يتم وفق لوائح الاتحاد الدولي للبولو تقسيم العالم إلى 4 مناطق جغرافية، يشارك في كأس العالم منتخبان من كل منطقة، بما فيها منتخب إسبانيا حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومنتخب الإمارات البلد المضيف إلى جانب 6 منتخبات أخرى ستتأهل عبر التصفيات على مدار العامين المقبلين.

واعتبر محمد الكعبي، أن تشكيل مجلس إدارة اتحاد البولو الحالي من مجموعة من اللاعبين السابقين أصحاب الخبرة أفاد كثيراً في استراتيجية الاتحاد نحو تطوير اللعبة، علاوة على علاقات أعضاء المجلس المتعددة التي أسهمت في دعم ملف الإمارات لاستضافة بطولة العالم 2026، مؤكداً دعم الهيئة العامة للرياضة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

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