ذياب بن زايد يتوج أبطال الرياضة الإماراتية لعام 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة أمس بنسخته الـ17 في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

تقدير

وتوجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل وتكريم الفائزين والفائزات وعلى جهوده الكريمة من أجل تمكين شباب الوطن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الريادة والتفوق لدولة الإمارات في المجالات المختلفة بما فيها المجال الرياضي.

وهنأ معاليه الاتحادات وأبطال الإمارات المكرمين، مشيداً بإنجازاتهم المتميزة التي أسهمت في وضع رياضة الإمارات بمكانة مرموقة تليق بها من خلال اعتلائهم منصات التتويج في المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، قائلاً: نعيش حالة من الفخر والاعتزاز بأصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022، الذين تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الظفر بجائزة الإنجاز الرياضي، تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات ورفع اسم الإمارات عالياً في الاستحقاقات الرياضية المقبلة كافة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة في الدولة.

تطلعات

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية: استلهاماً من رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شهدت رياضة الإمارات خلال المرحلة الماضية نقلات نوعية وتطورات مستمرة للإسهام في إرساء دعائم منظومة مؤسسية مرنة ومتكاملة، وصناعة هوية جديدة لها، إذ تم إطلاق سلسلة مهمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الريادية لتسريع التنمية الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهي أول استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي في الدولة تتضمن 17 مشروعاً طموحاً لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية، إلى جانب صدور قانون الرياضة وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وبطولات الألعاب المدرسية.

وأضاف: يمثل التطور المستمر الذي تعيشه الرياضة الإماراتية في الوقت الحالي ثمرة لتضافر الجهود بين الشركاء في قطاع الرياضة بالدولة لدعم المخرجات كافة، التي تصب في تحقيق الإنجازات الرياضية وتطلعاتنا الوطنية، وسنواصل في هذا الصدد إطلاق المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بهدف تحقيق نقلة نوعية لرياضة الإمارات في المستقبل القريب.

وأكد أن إنجازات الرياضة الإماراتية التي تحققت خلال عام 2022 تعكس إرادة أبناء وبنات الوطن وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق، معرباً عن سعادته بنجاحات اللاعبين واللاعبات المكرمين، التي ترجمت الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس، ما أسهم في رفع تنافسية رياضة الإمارات بشكل ملحوظ على خريطة الرياضة العالمية.

حصاد

وشمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا خلال عام 2022 في حصد 140 ميدالية ملونة على مستويات التنافس العالمي والدولي والآسيوي وغرب آسيا والعربي والخليجي، تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ليستحقوا المكافآت المالية القيمة التي تم توزيعها، على 116 لاعباً ولاعبة بجانب 12 مدرباً ومدربة، و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام.

الجوجيتسو

وتصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات خلال العام 2022 برصيد 41 ميدالية عالمية بواقع 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من قيمة المكرمة، ونال اللاعبان محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبا الأرقام القياسية العالمية تكريماً خاصاً وحصلا على مكافأة مالية استثنائية.

قائمة

وضمت قائمة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية، والجوجيتسو، والدراجات، والرماية، والشراع والتجديف، والفروسية، والمواي تاي، والكيك بوكسنغ، والجودو، واللجنة البارالمبية الوطنية، بجانب 3 حكام هم، عبدالعزيز علي الحمادي، وعبدالعزيز يوسف العبيدلي، حكام المواي تاي، والكيك بوكسينغ، بالإضافة إلى محمد سالم المهري، من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

حافز

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن رياضة الإمارات محظوظة بقيادتها الرشيدة، لأنها تحظى بدعم كبير، ورعاية متواصلة، وتوفير جميع المتطلبات لتحقيق التنافسية، في المحافل الخارجية.وأعرب الدرعي، عن مشاعر الفخر والسعادة باستمرار وجود الجودو في حفل تكريم أصحاب الإنجازات السنوي بنسخته الـ17، والذي يجسد التطور الملحوظ الذي تحققه اللعبة، والتميز الكبير على مستوى النتائج في المشاركات القارية والدولية، بما يعكس استدامة الرؤى المستقبلية في الاتحاد، لرفع راية دولة الإمارات في كافة المحافل الدولية والقارية. وأكد أن التكريم يمثل حافزاً كبيراً للاعبين واللاعبات لتحقيق التطلعات المرجوة بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، والمضي قدماً في الحفاظ على المكتسبات المستمرة للمنتخبات، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد، ورؤيته الاستشرافية لمستقبل مستدام يرسخ المكانة الكبيرة للرياضة الإماراتية. وأضاف: كل فائز بالتكريم يخرج بإصرار كبير على أن يكون حاضراً في النسخة المقبلة من هذا الحفل السنوي الملهم للرياضيين، والذي يمثل رسالة محفزة وطموحة لمضاعفة الجهود، والعمل على إعلاء رايات الدولة في المحافل الخارجية، كما أن الإنجازات التي تتحقق ثمرة لغرس القيم التنافسية في نفوس الرياضيين. وأوضح الدرعي، أن الاتحادات الرياضية تتبنى أفضل الممارسات التطويرية للوصول إلى الإنجازات، من خلال البرامج المتكاملة، والخطط الاستراتيجية، والمبادرات المحفزة، وتسخير جميع الجهود التي تسهم في الارتقاء بمستويات الرياضة الإماراتية إلى آفاق التطوير.

اهتمام

من جهته، أكد عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ أن تكريم اتحاد اللعبة خلال حفل أصحاب الإنجازات الرياضية، يمثل دلالة راسخة على اهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على تكريم المتفوقين من أبناء الدولة والمتميزين رياضياً، لتشجيعهم على مواصلة رحلة النجاح والتميز. وتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دورها الريادي في تجسيد النجاحات لمسيرة الرياضة والرياضيين وتحقيق تطلعات أبناء الوطن وقيادتهم لمعانقة مجد الإنجازات في المحافل الرياضية العالمية.وقال نفخر في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ بالتكريم تقديراً لما حققه أبطال اللعبة، من إنجازات عالمية أسهمت بإعلاء شأن رياضة الإمارات وأكدت مدى تطورها وتقدمها على الصعيد الدولي. وتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة والكادر الإداري والفني واللاعبين في هذه المناسبة المميزة والتي تمثل ثمرة عطائهم وجهودهم التي قادتهم لمنصات التتويج، مؤكداً استمرار ومواصلة العطاءات في الاستحقاقات الدولية خلال الفترة المقبلة.

فخر

وأعرب محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية عن سعادته بما حققه اللاعبون من أصحاب الهمم خلال 2022، من إنجازات مهمة، على كافة الأصعدة الإقليمية، والدولية، بما استحقوا عليه التكريم في حفل الإنجازات السنوي. وتوجه الهاملي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الإماراتية، الأمر الذي وضعها في المكانة التي تستحقها. وقال إن تكريم اللجنة البارالمبية سيكون دافعاً للاعبين المشاركين في مختلف المحافل الرياضية خلال الفترة المقبلة، وأبرزها بارالمبية باريس 2024، حيث ضمن 7 من لاعبينا التأهل رسمياً.

وأضاف: فخورون بما حققه عبد الله العرياني، ومحمد الحمادي، نأمل أن يكون هناك أبطال آخرون خلال الفترة المقبلة.

روح الفريق

وأكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن تكريم الاتحاد خلال حفل الإنجازات الرياضية، دافع كبير لجميع اللاعبين قبل استحقاقاتهم المقبلة، حيث تنتظرهم المشاركة في بطولات عالمية وقارية، وكذلك أولمبياد باريس 2024. وقال بوعصيبة، عقب التتويج: حقق لاعبو المنتخب الوطني إنجازات لافتة في مختلف البطولات بعام 2022، أبرزها في ألعاب التضامن الإسلامي، والبطولة الآسيوية، والبطولة العربية، وكلها شكلت فرصة كبيرة للتتويج في حفل الانجازات. وأضاف: يعمل اتحاد الدراجات بروح الفريق الواحد من أجل مواصلة الإنجازات وصعود منصات التتويج.

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