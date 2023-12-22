إشادة دولية ببطولات آسيا للشطرنج في العين

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بالتنظيم المميز والمستوى العالي للتنافس في بطولات آسيا للشطرنج للأشبال والناشئين والشباب، في مركز العين للمؤتمرات بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال دفوركوفيتش خلال مشاركته في تتويج الفائزين بميداليات الشطرنج الخاطف: البطولة تُبرز الروح الرياضية والشغف باللعبة، والاتحاد الدولي للشطرنج يقدر جهود القائمين على البطولة.

وأضاف: الدور الذي تلعبه الإمارات بشكل عام ومدينة العين بشكل خاص، في تعزيز الشطرنج على المستوى الآسيوي والعالمي، يستحق كل الإشادة. نأمل أن تستمر هذه البطولات في جذب المزيد من اللاعبين الجدد وتحفيزهم على التميز.

وأقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولات آسيا، مباراة استعراضية بين الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس اللجنة المنظمة العليا وأركادي دفوركوفيتش .وتوج الدولي الكبير الآذري أركادي نيتاش بطلاً لبطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج السريع، التي أقيمت على هامش بطولات آسيا للفئات السنية، وحصد 6.5 نقاط، وبفارق نصف نقطة عن الأستاذ الدولي الكبير الفيتنامي داو تين هاو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز