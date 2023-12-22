«قطر للغولف» تنضم إلى «السلسلة الدولية» لـ «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت جولة دي بي ورلد للغولف أن بطولة البنك التجاري قطر ماسترز ستكون الخامسة من بين ثمانية أحداث يطلق عليها «السلسلة الدولية» في منافسات الموسم الحالي 2024، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، على أن تقام في الفترة من 8 إلى 11 فبراير المقبل في نادي الدوحة للغولف، وستكون البطولة التي توج بها الفنلندي سامي فاليماكي في عام 2023، محط الأنظار في الجولة العالمية التي تطوف دول العالم وصولاً للنهائي في دولة الإمارات سنوياً، حيث ستكون الخامسة والأخيرة من بين خمس بطولات تقام في منطقة الشرق الأوسط مطلع العام الجاري، مع بطولات «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للغولف بالفترة 11 - 14 يناير المقبل، ثم بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف 18 - 21 يناير، تليها بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف 25 - 28 يناير، وبطولة البحرين 1 - 4 فبراير المقبل، ثم تأتي بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، قبل أن تمتد «السلسلة الدولية»، مع بطولات تقام في قارة أفريقيا، وهي: بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، وبطولتا «إس دي سي» وجونسون ووركوير المفتوحة في جنوب أفريقيا.

جديد

وتعد «السلسلة الدولية» جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

أهمية

وقال بن كوين، الرئيس التنفيذي لأعمال البطولات في جولة دي بي ولد: يسعدنا استكمال السلسلة الدولية من خلال إضافة بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، إذ كان الحدث عنصراً أساسياً في جدول جولة دي بي ورلد لأكثر من 25 عاماً.

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