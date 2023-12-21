عثمان آل علي: الشراكة بين «مياه وكهرباء الإمارات» و«المحترفين» خطوة مهمة في أجندة الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد عثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، بالشراكة بين الشركة ورابطة المحترفين، واعتبرها خطوة مهمة في ضمان مساهمة الرياضة في الدولة بشكل فعال في وضع أجندة الاستدامة.

وقال: هذه الشراكة مجرد بداية لرحلة كرة القدم نحو إزالة الكربون، وتحويل الرياضة إلى عنصر فعال في تحقيق الاستدامة داخل الملاعب وخارجها، وتسهم هذه الشراكة في إعادة تعريف مفهوم «الشّباك النظيفة» من خلال جعل الرياضة رائدة الاستدامة، وقال: في إطار الدور الرائد الذي تقوم دولة الإمارات في نشر الطاقة النظيفة، وبهدف توسعة الطموحات لتشمل معظم القطاعات ومن بينها أنشطة كرة القدم، قامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بتوقيع مذكرة تفاهم مع رابطة المحترفين، تقوم بموجبها شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد الرابطة بشهادات الطاقة النظيفة، لتمكينها من توثيق استهلاكها للطاقة النظيفة، ولعل هذه المبادرة تشكل سابقة مميزة في مجال كرة القدم، إذ توضح كيفية إسهام الرياضة بشكل عام في إزالة الكربون.

ازدحام

وأكد عثمان آل علي أنه الرغم من ازدحام الملاعب بالمشجعين والفرق الرياضية، إلا أنه لم يسبق النظر إلى استغلال الإمكانات التي تتيحها كرة القدم كمنصة لتعزيز الطاقة النظيفة والإسهام في تحقيق الاستدامة، وتسخير هذه المنصة المؤثرة لتسريع عملية إزالة الكربون والمبادرات المستدامة الأشمل.

وعن شهادات الطاقة النظيفة وكيف تساهم في تقليل البصمة الكربونية في مجال الرياضة قال: تتيح شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، للشركات إمكانية توثيق استهلاكها من الطاقة النظيفة. تساهم هذه الشهادات في الحد من آثار الكربون من خلال المصادقة على استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة. يتم إصدار هذه الشهادات الرقمية القابلة للتداول المتوافقة دولياً بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، مما يوفر وسيلة فورية للمساعدة في إزالة الكربون من مختلف القطاعات، بما في ذلك الرياضة.

وأضاف: اعتماد شهادات الطاقة النظيفة ضمن استراتيجية الطاقة النظيفة لرابطة المحترفين، يفتح الشراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات الباب أمام اعتماد شهادات الطاقة النظيفة على نطاق أوسع في مجال الرياضة وإلى جانب دور هذه الخطوة في توثيق استهلاك الطاقة النظيفة في كرة القدم، فإنها تمثل أيضاً سابقة للرياضات الأخرى لتحذو حذوها، مما يساهم في رسم ملامح مستقبل رياضي مستدام، ونحن نتطلع قدماً إلى الشراكة مع الأندية في مختلف مجالات الرياضة لمساعدتها في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. ستكون الأنشطة الرياضية بشكل عام جزءاً مهماً في تقليل الانبعاثات.

تغير

وعن إمكانية مساهمة كرة القدم، والرياضة بشكل عام، في مكافحة التغير المناخي قال: تلعب كرة القدم والرياضة دوراً أساسياً في التأثير على السلوك ويمكنهما رفع مستويات الوعي بالحلول المحتملة لإزالة الكربون. إذا نظرنا إلى هذا على المستوى العالمي، بما يشمل الحكومات والمنظمات والأفراد، فإن الهدف طويل المدى المتمثل في تطوير اقتصادات قائمة على الحياد المناخي وخفض الانبعاثات سوف يحتاج إلى إشراك أكبر شريحة من المجتمع في تحقيق هذا الهدف، وبمقدور الرياضة أن تساعد في تعزيز إجراءات إزالة الكربون.

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