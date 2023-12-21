«دبي البحري» و«فيكتوري» يدعمان «فيرتوس لقفز الحواجز»

المصدر: دبي - البيان

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شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كجهة داعمة لمنافسات الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، والتي استضافها مركز الإمارات للفروسية، بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للفروسية، وبرعاية الداعم الرسمي لونجين، وماجستيك.

وتأتي مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ترجمة لتوجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار في تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية والاتحادات والأندية في كافة المجالات الرياضية بما يخدم المصلحة العامة.

وشارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عبر إدارة فريق الفيكتوري، التي استعرضت مجموعة من الزوارق السريعة العالمية التي حلق بها النادي في سماء الإنجازات في أعالي البحار العالمية عبر سفرائه في بطولات العالم للفئات أكس كات وفورمولا 1 وفورمولا 2 وأف 4 أس والدراجات المائية التي تحمل رمز الصناعة الوطنية.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعداء بالمشاركة في المحفل الكبير وسط نخبة أهل الفروسية ورياضة قفز الحواجز الذين تقدمهم نجوم منتخبنا الوطني الذي يتأهب للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 33 (باريس 2024)، وقال: المشاركة تعكس حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومجلس الإدارة على فتح قنوات جديدة للتعاون مع مختلف الاتحادات والأندية الرياضية بما يخدم المصلحة العامة، مشيراً لأهمية الترويج والتعريف بجوانب وقصص ملهمة من الإنجاز والنجاحات خاصة مسيرة فريق الفيكتوري الذي خرج للعالم من دانة الدنيا دبي وبرز كنجم أسطوري في السباقات البحرية.

وأضاف: المناسبة فرصة لتعريف جمهور هذه الرياضة بما يقدم أبناء الإمارات من إنجازات ليس على صعيد النتائج فحسب بل نجاحهم في تقديم منتج عالمي يتمثل في صناعة الزوارق السريعة والدراجات المائية بمختلف أنواعها وعرضها للمرة الأولى أمام جمهور كبير من عشاق فروسية قفز الحواجز كجزء من فعاليات البطولة، مشيداً بمبادرة اللجنة المنظمة ودعوة النادي ليكون جزءاً من الحدث، معرباً عن أمنياته في استمرار هذا التعاون المثمر.

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