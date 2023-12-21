إعلان القوارب المشاركة في كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الترتيب العام للقوارب المشاركة في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها النادي ضمن روزنامة الفعاليات البحرية في الموسم الرياضي 2023 - 2024، وذلك على ضوء نتائج الجولتين الأولى والثانية واللتين جرتا مؤخراً.

وينطلق السباق المرتقب بعد غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصراً على مياه قناة دبي المائية بمحاذاة ممشى منطقة الجداف مقابل محمية خور دبي للحياة الفطرية على مسار انسيابي بين جمال الحاضر أمام المنظر الخلاب والساحر لأفق برج خليفة والخليج التجاري حتى واجهة دبي هاربور كريك لمسافة تصل إلى 2.3 كلم.

حدث

يشارك في الحدث ما يصل إلى 300 بحار على متن 30 قارباً ستخوض التحدي الكبير للفوز بالمراكز الأولى في الشوطين المحلي المخصص للقوارب النخبة، والذي سيشهد مشاركة 20 قارباً وشوط الفئة المفتوحة والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر والمؤسسات الحكومية والوطنية والذي يجمع 10 قوارب.

وسيحصل بحارة ونواخذة القوارب الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العشرين في الشوط المحلي والقوارب الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في الشوط المفتوح على شرف المشاركة، وخوض أغلى بطولات موسم قوارب التجديف في دبي سباق النسخة رقم 27 من كأس آل مكتوم مسك ختام بطولات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023.

ترتيب

تصدر الترتيب العام لقوارب الشوط المحلي القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني برصيد 4 نقاط، وحل ثانياً القارب أطلس 39 لنفس المالك وبقيادة النوخذة حسن إبراهيم الحوسني برصيد 6 نقاط، وتفوق بأفضلية المراكز في الجولة الثانية على طاقم القارب الكوس لمالكه علي النون وبقيادة النوخذة حميد فارس المسماري الذي حل ثالثاً بنفس الرصيد.

وفي باقي المراكز نال القارب وادي سهم 2 المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وزلزال 51 الخامس (10)، وبلبلة 43 السادس (11)، وزلزال 16 السابع (17)، وشاطئ دبا الثامن (19)، ووادي حام 99 التاسع (22)، ووادي حام 88 العاشر (24)، والصاروخ 60 الحادي عشر (26)، ورأس الخيمة 27 الثاني عشر، والصاروخ 7 الثالث عشر (30 نقطة لكليهما)، والزعابي 8 الرابع عشر (31)، وعناد 14 الخامس عشر، ووادي السيجي 11 السادس عشر (32 نقطة لكليهما)، وجلفار 55 السابع عشر، والذهب 65 الثامن عشر (33 نقطة لكليهما)، ورأس الخيمة 50 التاسع عشر (34)، وهنيام 9 العشرين (38).

صدارة

كما تصدر القارب البحريني كي أتش كي 54 لمالكه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد البوسميط ترتيب القوارب المشاركة في شوط الفئة المفتوحة برصيد 3 نقاط، وحل القاربان العمانيان شباب صحار 22 وعهد عمان 44 التابعيين للجنة العمانية للرياضات البحرية بقيادة إبراهيم الغيثي وسالم البحري في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 و5 نقاط على التوالي.

وفي باقي المراكز، حل القارب رقم 87 فريق ايه 25 رابعاً برصيد 9 نقاط، وإعصار البحريني 84 خامساً برصيد 13 نقطة، وأفون سنتر 31 سادساً برصيد 13 نقطة، وشرطة دبي 3 سابعاً برصيد 15 نقطة، ومن جميرا 4 ثامناً برصيد 18 نقطة، وشرطة دبي 30 تاسعاً برصيد 21 نقطة، وميسور 90 عاشراً برصيد 23 نقطة.

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