تعاون بين «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» و«إيفزا» في نسخة 2024

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عن إطلاقها شراكة استراتيجية جديدة مع إيفزا (IFZA)، المنطقة الحرة العالمية الأكثر ديناميكية في دبي، والتي ستكون بموجبها شريكاً رسمياً للنسخة الخامسة والثلاثين من البطولة المُقامة في يناير 2024 في نادي الإمارات للغولف.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي تحظى هذه الشراكة الجديدة بأهمية استراتيجية بالنسبة للبطولة، إذ أسهمت إيفزا خلال السنوات الأخيرة بدور رئيسي في دعم النمو الاقتصادي في دبي، الأمر الذي يجعل هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز مكانة البطولة باعتبارها واحدة من بطولات الغولف الرائدة ضمن روزنامة الفعاليات العالمية، وتقديم تجارب مميزة للاعبين والمسؤولين والمشجعين على حد سواء».

من جانبه، قال جوشين كنيشت، الرئيس التنفيذي لإيفزا: «يسعدنا أن نكون شركاء لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك التي تتمتع بإرث عريق يجعلها الحدث الأكثر تميزاً في المنطقة. لقد جلب الحدث على مدار 35 عاماً أشهر نجوم رياضة الغولف من حول العالم إلى دبي، الأمر الذي ينسجم بشكل تام مع التزام إيفزا بوضع دبي كوجهة استراتيجية بارزة عالمياً للأعمال والأحداث الترفيهية، عبر مساعدة قادة ورواد الأعمال من حول العالم على تأسيس أعمالهم في دبي والمساهمة في تحقيق النجاح لجميع الأطراف».

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