الهند تواصل صدارتها لبطولات آسيا للشطرنج بالعين

المصدر: العين - البيان

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واصلت الهند سيطرتها على صدارة ترتيب بطولات آسيا للأشبال والناشئين والشباب للشطرنج للفئات العمرية، وحافظت على صدارة الترتيب العام للميداليات بـ 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، كما اعتلت فيتنام صدارة الترتيب النهائي للشطرنج الخاطف بـ 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، وذلك ضمن منافسات البطولة التي تقام بمدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمركز العين للمؤتمرات وتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

تتويج

توج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وتريم مطر رئيس الاتحاد الإماراتي للشطرنج، وعبد الكريم المرزوقي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للشطرنج، وهشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، وحسين عبدالله الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

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