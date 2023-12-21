«جري سيدات الشارقة 2024» يفتح باب التسجيل

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، أعلن النادي عن تفاصيل النسخة التاسعة من جري سيدات الشارقة، والمقرر انطلاقتها في 20 يناير المقبل من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً في منتزه شغرافة للسيدات، وتنطلق نسخة هذا العام بعنوان جديد «من الأرض إلى المجرة» يعكس روح الاستكشاف، ويأخذ المشاركات إلى أبعاد جديدة لأول مرة، وهي تجربة فريدة تجمع بين اللياقة البدنية والمرح.

كما يتضمن السباق فئة 5 كم للمتنافسات وستحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية قيّمة، وتم تخصيص جوائز للمتسابقات الإماراتيات، بهدف تشجيع مشاركتهن. حيث تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 20 ألف درهم فضلاً عن تكريم الفائزات بهدايا مقدمة من رعاة الحدث.

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