منتخب الطاولة يشارك في 4 بطولات دولية وعربية وخليجية

المصدر: دبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مشاركة المنتخب في 4 بطولات عربية وخليجية ودولية، جنباً إلى جنب مع تنفيذ البرنامج المقرر لإعداد المنتخب قبل مشاركته في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات في أبريل المقبل.

وتبدأ مشاركة المنتخب الأولى في بطولة قطر الدولية المفتوحة في يناير المقبل، تعقبها بطولة تونس المفتوحة في فبراير، ثم البطولة الدولية المؤهلة من منطقة غرب آسيا إلى أولمبياد باريس 2024 مارس المقبل، ثم خليجية الشباب في أبريل 2024.

وأكد أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، أن هذه المشاركات تندرج ضمن خطة الإعداد المقررة للمنتخب قبل مشاركته في البطولة الخليجية الأولى للشباب، مضيفاً أن المنتخب سيعود إلى الدولة من الصين السبت المقبل بعد إقامة المعسكر الناجح في بكين في الفترة من 10 إلى 23 ديسمبر الجاري.

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