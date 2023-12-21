منتخب الإمارات في المجموعة الحديدية لـ«عربية السلة» بالقاهرة   

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أجريت ظهر أمس في القاهرة قرعة بطولة المنتخبات العربية 25 لكرة السلة التي تستضيفها مصر في الفترة من 26 ديسمبر الحالي وحتى 3 يناير المقبل، تضم المجموعة الأولى كلاً من: موريتانيا والجزائر والصومال وليبيا، فيما تضم المجموعة الثانية الحديدية مصر والإمارات والكويت وتونس والمغرب، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي الأربعة الأوائل من كل مجموعة ثم يلتقي في الدور نصف النهائي أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية وأول الثانية مع رابع الأولى والثاني مع الثالث في المجموعة المقابلة.

مراسم

جرت مراسم القرعة بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، وعبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، وحسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد، والعميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد، ووائل لطفي مدير عام الاتحاد.

مغادرة

من جهة أخرى، يغادر عصر اليوم الخميس منتخب الإمارات متوجهاً إلى القاهرة لإقامة معسكره الإعدادي الذي تتخلله تجربة واحدة مع نظيره المصري بعد غد السبت، يرأس البعثة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وتضم الدكتور منير بن حبيب مديراً فنياً، وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مساعدين، وراشد النقبي مدير عام المنتخبات الوطنية، وعلي الحمادي الإداري، ورامي هلال أخصائي العلاج الطبيعي، و14 لاعباً هم: جاسم محمد، وراشد ناصر الزعابي، وراشد سالم «البطائح»، وقيس عمر، وأحمد عبداللطيف، وحامد عبداللطيف من «شباب الأهلي»، وعمر خالد العامري، ومحمود وسيم، ومحمد أسد، «الشارقة»، وممادو انجاي وحمد عاشور، وحسن عبدالله وفيصل محمد «النصر»، وعبدالعزيز خليفة «الوصل».

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