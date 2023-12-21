محمد المطيوعي بطل «عربية دراجات الطريق» بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

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حصد منتخب الدراجات 3 ميداليات في اليوم الرابع من البطولة العربية لدراجات الطريق المقامة في السعودية حتى الـ 24 الجاري، ليرتفع رصيد الميداليات إلى 7 ميداليات، وذلك بعدما حصل البطل محمد المطيوعي على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق فردي ضد الساعة تحت 23 سنة وحل عبدالله جاسم في المركز الثاني في نفس الفئة، وجاء عبدالله الحمادي في المركز الثالث في فئة الرجال.

ونجح محمد المطيوعي في تحقيق رقم رائع بسباق فردي ضد الساعة بعدما حقق زمن 37:18:90 دقيقة في مسافة السباق 31 كم، وحل عبدالله جاسم في المركز الثاني بزمن 37:58:68 دقيقة، وجاء عبدالله وهبي من العراق في المركز الثالث بالسباق.

وفي سباق فردي ضد الساعة فئة الرجال، فاز عبدالله الحمادي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، ليخسر 45 ثانية في الوقت، ويحل في المركز الثالث بفارق 21 ثانية عن المركز الأول، وهو ما حرمه من ذهبية عربية جديدة للمنتخب الوطني في البطولة العربية.

وبذلك يرتفع رصيد الميداليات العربية لبعثة المنتخب إلى 7 ميداليات عربية بواقع ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين، قبل انطلاق اليوم الخامس من البطولة اليوم، والذي يشهد سباق الفردي العام لفئة الشابات لمسافة 41 كم وللإناث مسافة 60 كم.

وأكدت المهندسة خلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات إداري المنتخب، سعادتها بالإنجاز الكبير الذي يقوم به منتخب الدراجات في البطولة، مشيرة إلى أن المنتخب أصبح رقماً صعباً في الوطن العربي والمستوى القاري، بفضل ما يقوم به الدراجون من مجهود كبير في التدريبات والمشاركات والمعسكرات الخارجية التي تستمر لأشهر بعيداً عن الدولة، وهي تضحية كبيرة يقوم بها اللاعبون.

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