المصدر: دبي - البيان

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برعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إطلاق بطولتي «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط» بهدف دعم وتطوير الرياضات التراثية المرتبطة بالهجن، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة رياضات الموروث الشعبي عموماً ورياضات الهجن على وجه التحديد.

جوائز

وكشف عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن شروط وقوانين البطولتين وما تحملهما من معانٍ ذات أبعاد وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستنطلق البطولتان في يناير المقبل في نادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، تزامناً مع مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بجوائز مالية قيمة، وسيتم تنظيم جميع المنافسات وفق إجراءات السلامة الرسمية من أجل سلامة جميع المشاركين في البطولتين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، كما حضره عدد من مديري الإدارات في المركز.

دعم

وثمّن عبدالله حمدان بن دلموك، الرعاية والدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعته الدائمة للرياضات التراثية المرتبطة بأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي، الأمر الذي يجعلها تواصل استدامتها على كل الأصعدة، مؤكداً أن سموه يوجه دائماً بتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على تشجيع الشباب على المنافسة.

تراث

واعتبر بن دلموك أن إطلاق «كأس فزاع للعرضة» و«سيف فزاع للزمط» خطوة كبيرة للبطولات التراثية على المستويين المحلي والعربي، ومن شأنه أن يوطد مكاسب متعددة على مختلف الأصعدة، فالبطولتان تمتلكان دورة متكاملة من الناحية الاقتصادية والثقافية، حيث ظهور الهجن بعتادها التراثي يحتاج إلى استدامة الكثير من الحرف اليدوية القديمة والمتأصلة في مجتمعنا كما تحتاج إلى الكثير من اللياقة والمرونة، الأمر الذي يضمن لنا جيلاً ناشئاً مهتماً وحريصاً على ممارسة الرياضة بشكل عام، والتراثية منها على وجه الخصوص، وهذا ينسجم مع رؤية وأهداف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

قيمة

وأضاف بن دلموك: نعمل على الارتقاء بكل ما يتعلق برياضات الموروث الشعبي، بما يواكب قيمة هذه الرياضات وأهميتها لفئة الشباب لتسخير وتوجيه طاقاتهم، بتعلّم مهارات رياضة تراثية نفتخر ونعتز بها جميعاً، إن رياضات الهجن تعزز من كونها موروثاً اجتماعياً وثقافياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتاريخ المنطقة عموماً.

مشاركة

كما أوضح أنه سيتم التنسيق مع اتحادات الهجن على المستوى الخليجي، لتكون المشاركة في البطولتين من خلالها، من أجل ضمان أعلى درجات التنظيم، حيث ستكون المشاركة الخليجية حصراً عن طريق الاتحادات الخاصة بكل دولة.

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