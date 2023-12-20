75 لاعبة سلة يشاركن في ختام دوري «3 × 3» بالشارقة الرياضي للمرأة

المصدر: الشارقة - البيان

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احتضنت صالة الألعاب بنادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات التجمع الأخير لدوري فئتي الشابات والشبلات (3 × 3) لكرة السلة، الذي ضم قرابة 75 لاعبة معظمهن من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بفروعه الثلاثة (الرئيسي، والوسطى، والشرقية).

شهد الحدث الذي نُظم بإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، بالتعاون مع إدارة التخطيط والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قمة المنافسة والندية والحماس بين المشاركات.

وفي الختام تم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من قبل كل من حليمة الرئيسي عضو اللجنة النسائية باتحاد كرة السلة، وقاسم دعدوش السكرتير الفني المساعد بالاتحاد، وسليم السعيدي رئيس قسم التخطيط والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وكانت النتائج أسفرت على فوز فريق الشارقة A بالمركز الأول في منافسات الشابات، وبالمركز الثاني فريق الشرقية A، وبالمركز الثالث فريق الشارقة B، وفي منافسات الشبلات فاز بالمركز الأول فريق الشارقة C، وبالمركز الثاني فريق الشارقة B، وبالمركز الثالث فريق الشرقية B.

من جانبه، أبدى سليم السعيدي رئيس قسم التطوير والمتابعة بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، سعادته الكبيرة بنجاح تنظيم الحدث، وأشار إلى أنه من اللافت أن معظم اللاعبات المشاركات في البطولة كن يمثلن نادي الشارقة الرياضي للمرأة بفروعه الثلاثة، وهذا في حد ذاته يحسب لصالح النادي الذي يمتلك قاعدة عريضة من اللاعبات المميزات، اللاتي يمثلن أملاً كبيراً في المستقبل القريب لكرة السلة في النادي والمنتخب الوطني بمختلف مراحله السنية.

بدوره، حرص قاسم دعدوش السكرتير الفني المساعد باتحاد كرة السلة على تقديم الشكر الجزيل إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على كل ما تقدمه من دعم، وعلى كل ما توفره من إمكانيات في دعم مسيرة الرياضة النسائية بصفة عامة، وكرة السلة بصفة خاصة.

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