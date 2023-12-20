الأسترالي لي بطل «السلسلة الافتتاحية» لـ «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تشهد جولة «دي بي ورلد» للغولف في هذا الموسم إقامة سلسلات دولية تضم كل منها عدداً من البطولات، وسيكون لكل سلسلة هويتها الخاصة وبطلها الخاص الذي سيكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 200000 دولار أمريكي من مجموع المكافآت المالية الإجمالية الإضافي البالغ 1 مليون دولار أمريكي، وهو ما حصل عليه الأسترالي لي، وضمن التأهل إلى أحداث «باك 9» التي ستقام في وقت لاحق من الموسم.

استحقاق

حصد الأسترالي مين ولي لقب «السلسلة الافتتاحية» ضمن جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما كان صاحب أعلى رصيد من النقاط في ختام أول ست بطولات من الموسم الجديد.

وضمن لي اللقب الشرفي بعد ختام بطولة موريشيوس المفتوحة، التي توج الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن باللقب فيها، لكن الأسترالي استفاد من فوزه بلقب بطولة فورتينتت الأسترالية وحلوله في وصافة بطولة أستراليا المفتوحة ليجمع 688 نقطة.

توقف وعودة

وتتوقف منافسات جولة دي بي ورلد خلال فترة عطلة الأعياد، على أن تكون العودة للانطلاق مجدداً في عام 2024 من الإمارات، مع بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للغولف بالفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل، ثم بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف 18-21 يناير، تليها بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف من 25 حتى 28 يناير المقبل، وذلك ضمن ما يطلق عليه «السلسلة الدولية».

فوز

وبالعودة إلى بطولة موريشيوس المفتوحة، فقد جاء فوز الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن بلقب البطولة التي تقام برعاية برعاية البنك الأفرو- آسيوي، بعدما حقق أفضل النتائج في جزر موريشيوس الساحرة في وسط المحيط الهندي، وسجل 17 ضربة تحت المعدل، منها 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

وكان أوستهاوزن قد حقق الأسبوع الماضي لقب بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية، لينجح في الأسبوع التالي من التفوق في موريشيوس ويحصد لقبه الشخصي الـ 11 في جولة دي بي ورلد.

استفاد الإنجليزي لوري كانتر من حصوله على المركز الثاني في البطولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، جعلته يتقدم 16 خطوة ويصبح بالمركز الرابع في الترتيب العالمي.

ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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