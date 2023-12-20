مذكرة تفاهم ثلاثية بين مؤسسة زايد العليا والاتحادين الدولي والأسيوي للشطرنج

المصدر: العين - وام

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم ثلاثية مع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج، وذلك تزامناً مع إعلان فوز العاصمة أبوظبي باستضافة منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج العام 2028.

تهدف المذكرة لدعم وتطوير رياضة الشطرنج لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد منتسبي المؤسسة وذلك لتمكينهم من ممارسة هذه الرياضة، حيث يجري التعاون بين الأطراف الثلاثة لتدريب وتأهيل هذه الفئة لممارسة رياضة الشطرنج والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

تأهيل

وقع مذكرة التفاهم عن الإتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش رئيس مجلس الإدارة، وعن الاتحاد الآسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة.. وحضر مراسم التوقيع بمركز العين للمعارض والمؤتمرات على هامش منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين والأشبال للشطرنج عدد من قيادات الاتحادين والمؤسسة.

وباشرت المؤسسة تأهيل وتدريب أصحاب الهمم من منتسبيها ذوي اضطراب طيف التوحد لممارسة رياضة الشطرنج من خلال مجموعة من كوادرها الوظيفية المتخصصة، وذلك بهدف إعداد تلك الفئات للمشاركة في البطولات والمنافسات الدولية.

معايير

و أكد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف الثلاثة تهدف إلى توفير فرص جديدة وتمكين وتغيير حياة الأطفال ذوي القدرات الخاصة في هذه المنطقة.

وأبدى إعجابه بما تقدمه مؤسسة زايد العليا من خدمات وبرامج متنوعة بمعايير عالمية لأصحاب الهمم لاسيما من فئة اضطراب طيف التوحد، ورحب بتقديم خبرات الاتحاد الدولي الواسعة للمساعدة على انجاح مذكرة التفاهم، والرد على كافة الاستفسارات والمساعدة في هذا الإطار، معرباً عن أماله في نجاح المشروع.

وبموجب مذكرة التفاهم سينظم الاتحاد الدولي للشطرنج فعاليات خاصة ويسهل مشاركة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في البطولات المتخصصة وتنفيذ برامج تعريفية ومؤتمرات دولية ومحاضرات توعوية وورش عمل حول ممارستهم للعبة، إضافة إلى تدريب المعلمين والمدرسين والمساعدين على العمل معهم، وتطوير منهجية التدريب للأشخاص من تلك الفئات، فضلاً عن إجراء بحث مستمر ومشاركة النتائج حول تأثير الشطرنج على الرفاهية الاجتماعية والعاطفية لهم.

برامج

من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية، ورئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من أهمية تمكين أصحاب الهمم من ممارسة رياضة الشطرنج، بهدف تدريبهم وتأهيلهم لاسيما من ذوي اضطراب طيف التوحد لممارسة اللعبة، وتطوير برامج وأنشطة رياضية لهم، واعدادهم بصورة علمية وفق خطط طموحة للمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية

وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لتلك المبادرة لاسيما من المسؤولين بالإتحاد الدولي للشطرنج الذي يضم في عضويته 200 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، وتعاونه المثمر مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي يضم في عضويته 53 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء آسيا

مبادرات

وأثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على دور مؤسسة زايد العيا لأصحاب الهمم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وما تقدمه من برامج ومبادرات بمعايير عالمية لصالح مختلف فئات اصحاب الهمم للعمل على تمكينهم ودمجهم مع باقي شرائح وفئات المجتمع.. مؤكدأ أن أصحاب الهمم وهم جزء من نسيج مجتمعنا الإماراتي، سيكون لهم بصمة في ممارسة لعبة الشطرنج من خلال تضافر جهود الجهات الثلاثة الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فضلاً عن دور نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وكوادرنا الوطنية والتربوية المتخصصة التي يجري تأهيلهم لتدريب ذوي اضطراب التوحد على لعبة الشطرنج.

تقييم



و يعُد وينفذ الاتحاد الآسيوي للشطرنج برامج وخطط تدريبية لألعاب الشطرنج وتقييم وقياس تطور مستوى اللاعبين من ذوي اضطراب طيف التوحد فنياً ومهارياً وبدنياً في القارة الآسيوية، ويوفر البرامج التدريبية اللازمة للمدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات وفقاً للبرامج المعتمدة والمتفق عليها، كما يقدم الدعم اللوجيستي الكامل لتنفيذها من حيث توفير مستلزمات ومعدات التدريب واستخدام المرافق الرياضية، إضافة إلى توفير الدعم الفني والإداري واللوجستي اللازم عند تنفيذ المنافسات والبطولات على المستوى الإقليمي، وإشراك الأطراف في الورش والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، ودعم وتسويق منتجات أصحاب الهمم من فئة اضطراب طيف التوحد.

ترحيب

من ناحيته، رحب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم موجهاً التحية للمسؤولين في الاتحادين الدولي والآسيوي للشطرنج على تلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسة، وأشاد بجهود الاتحاد الأسيوي وعلى رأسه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة في نشر اللعبة بين كل فئات المجتمع واهتمامهم بنشرها بين أصحاب الهمم،مؤكدا ان مؤسسة زايد العليا على استعداد تام لنشر اللعبة بين منتسبيها أصحاب الهمم لاسيما من فئة إضطراب التوحد، والعمل على زيادة عدد ممارسي رياضة الشطرنج من تلك الفئات.

تنسيق

وبناءً على مذكرة التفاهم تشكل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فريقا للشطرنج من فئة اضطراب طيف التوحد وتسهل مشاركته في المحافل المحلية والدولية بالتنسيق مع الاتحادين الأسيوي والدولي، وتقدم كافة التسهيلات للأطراف لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريب منتسبيها ولإقامة البطولات الرياضية المحلية والدولية حسب الاتفاق المسبق بين الجهات الثلاثة، والمشاركة في تقديم ورش تعريفية في إضراب طيف التوحد وآلية التعامل مع السلوكيات المختلفة المرتبطة مع سمات الاعاقة، والمساهمة في نشر ثقافة رياضة الشطرنج لدى أسر أصحاب الهمم.

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