زمزم الحمادي: إنجازاتي في الجوجيتسو شجعتني لخوض تجربة «الفنون القتالية المختلطة»

المصدر: أبوظبي ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت زمزم الحمادي لاعبة نادي الوحدة ومنتخب الإمارات للجوجيتسو أن حصولها على ذهبية «وزن 57 كجم» في منافسات بطولة، كأس أم الإمارات للجوجيتسو، التي اختتمت فعاليتها الأسبوع الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، ستكون دافعاً لها خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظرها العديد من المشاركات المحلية والخارجية.

وقالت الحمادي المتوجة بذهبية بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو إنها وعلى ضوء إنجازاتها المميزة في الجوجيتسو قررت التركيز خلال الفترة المقبلة في بطولات الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الجوجيتسو، خاصة وأن ممارسة هذه الرياضة شكلت لها إضافة نوعية كبيرة في حياتها الشخصية، وأسهمت في تطويرها بشكل لافت.

وكانت منافسات بطولة «كأس أم الإمارات» قد أقيمت بمشاركة فئات الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، وسط حضور لافت من اللاعبات لمختلف أندية الدولة، وذويهم وكل محبي رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقالت الحمادي: «أستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عدد من البطولات الخارجية، وكلها تحتاج إلى تدريبات مكثفة، وعلى الرغم من تعارضها مع فترة الدراسة إلا أنني أعمل دائماً وبدعم من أسرتي على التوفيق بين التدريب والدراسة من خلال تنظيم الوقت وإعطاء كل جانب حقه».

وأضافت: «الحصول على ذهبية «كأس أم الإمارات»، لم يكن سهلاً نهائياً، حيث خضت تصفيات صعبة مع زميلات لي في المنتخب وكلهن من المحترفات، وهو ما صعب المهمة من أجل التأهل والفوز في النزال الأخير والتتويج بالذهب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز