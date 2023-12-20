الفعاليات المصاحبة لبطولات آسيا للشطرنج في العين تخطف الأضواء عالمياً

المصدر: العين - البيان

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شهدت الفعاليات المصاحبة لبطولات آسيا للشطرنج للناشئين والشباب في العين، إقبالاً كبيراً وخطفت الأضواء عالمياً، حيث تم تنظيم يوم ثقافي حافل ومتنوع وأقيمت بطولة الثاني من ديسمبر الدولية للشطرنج السريع، وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع الاتحادين الدولي والآسيوي للشطرنج والإعلان عن تكوين أول فريق إماراتي للشطرنج من أصحاب الهمم ذوي اضطراب التوحد من منتسبي المؤسسة.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من أهمية تمكين أصحاب الهمم من ممارسة رياضة الشطرنج، بهدف تدريبهم وتأهيلهم لا سيما من ذوي اضطراب طيف التوحد لممارسة اللعبة، وتطوير برامج وأنشطة رياضية لهم، وإعدادهم بصورة علمية وفق خطط طموحة للمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لتلك المبادرة لا سيما من المسؤولين بالاتحاد الدولي للشطرنج الذي يضم في عضويته 200 اتحاد وطني من مختلف أنحاء العالم، والتعاون المثمر مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي يضم في عضويته 53 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء آسيا.

وأثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وما تقدمه من برامج ومبادرات بمعايير عالمية لصالح مختلف فئات أصحاب الهمم للعمل على تمكينهم ودمجهم مع باقي شرائح وفئات المجتمع.

وأكد أن أصحاب الهمم وهم جزء من نسيج مجتمعنا الإماراتي، سيكون لهم بصمة في ممارسة لعبة الشطرنج من خلال تضافر جهود الجهات الثلاث الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فضلاً عن دور نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وكوادرنا الوطنية والتربوية المتخصصة التي يجري تأهيلهم لتدريب ذوي اضطراب التوحد على لعبة الشطرنج،

وقد حرصت اللجنة المنظمة العليا من خلال اليوم الثقافي وبطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج السريع على تعريف المشاركين من مختلف البلدان الآسيوية بتاريخ وأهداف ومساهمات نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية والدور المجتمعي والرياضي الكبير الذي يقوم به النادي في خدمة مجتمع الإمارات وتوطيد أواصر الصداقة مع مختلف البلدان الآسيوية الصديقة.

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