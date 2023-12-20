اتحاد الشطرنج: استضافة أبوظبي الأولمبياد العالمي 2028 إنجاز جديد للرياضة الإماراتية

المصدر: دبي - وام

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وجه اتحاد الإمارات الشطرنج التهنئة إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة فوز أبوظبي باستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، لتكون الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي مرتين، بعد استضافة دبي نسخة عام 1986. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج برئاسة تريم مطر تريم بتقنية الفيديو بحضور جميع الأعضاء.

وأكد تريم مطر رئيس الاتحاد أن استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج يعد إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بعودة الحدث العالمي مرة أخرى إلى الدولة.

وقال: «نوجه الشكر إلى كل من بذل جهداً في إعداد ملف الاستضافة والحصول على أعلى نسبة أصوات في الاتحاد الدولي للشطرنج، وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف حمد العواني الأمين العام للمجلس، وحسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية».

واعتبر رئيس الاتحاد أن الحدث العالمي سيكون نقلة نوعية كبيرة للعبة خاصة أن الوصول إلى عام 2028، سيكون متزامناً مع بدء جني ثمار «مشروع المدارس» الذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى إعداد جيل جديد للمستقبل، علاوة على أنه سوف يسهم في نشر اللعبة، ويحقق العديد من المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية والترويجية للسياحة في الإمارات.

وقال: «الأولمبياد سيكون له مردود كبير على الكوادر الفنية باعتباره حدثاً استثنائياً، وسيكون عدد المشاركين فيه أكبر من كل النسخ الماضية».

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي تفاصيل اختيار أبوظبي لتكون المدينة المستضيفة لأولمبياد الشطرنج الـ47 عام 2028، بعد فوزها على مدينة جنوة الإيطالية بأغلبية 96 صوتاً مقابل 60 خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال الاتحاد الدولي: «استضافة أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج 2028، وأولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم 2028، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج 2028، بمثابة جهد مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج، وسيقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط».

وأكد الاتحاد الدولي للشطرنج أن أبوظبي لديها بنية تحتية قوية للتنقل والإقامة، وتلبي أعلى المعايير الدولية، وتملك خبرات تنظيمية قادرة على استضافة كبرى الأحداث العالمية ليس فقط في لعبة الشطرنج، بل في مختلف الألعاب الرياضية والمجالات الأخرى.

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