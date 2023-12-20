فتح باب التسجيل في «جري سيدات الشارقة 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، أعلن نادي سيدات الشارقة عن تفاصيل النسخة التاسعة من جري سيدات الشارقة، والمقرر انطلاقتها في 20 يناير المقبل من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً في منتزه شغرافة للسيدات، وتنطلق نسخة هذا العام بعنوان جديد «من الأرض إلى المجرة» يعكس روح الاستكشاف، ويأخذ المشاركات إلى أبعاد جديدة لأول مرة، وهي تجربة فريدة تجمع بين اللياقة البدنية والمرح.

كما يتضمن السباق فئة 5 كم للمتنافسات وستحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية قيّمة، وتم تخصيص جوائز للمتسابقات الإماراتيات، بهدف تشجيع مشاركتهن. حيث تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 20 ألف درهم فضلاً عن تكريم الفائزات بهدايا مقدمة من رعاة الحدث لدعم المشاركة الواسعة، كما قام النادي بتخصيص فئة المرح لتشجيع السيدات والفتيات الهواة على المشاركة والاستمتاع بالجري.

وعلى هامش الفعالية سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة وعروض ترفيهية، بما في ذلك حصة الزومبا وتحديات اللياقة البدنية وتمارين الإحماء مقدمة من مدربات مركز اللياقة 180.

يشار إلى أن باب التسجيل في «جري سيدات الشارقة» متاح للفتيات والسيدات ابتداءً من عمر 12 عاماً عبر التطبيق الذكي لنادي سيدات الشارقة، وسيتم توفير عدد من النصائح المحفّزة والتمارين الرياضية والتغذية الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي سيدات الشارقة.

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