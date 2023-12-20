وليد عبدالكريم: أكاديمية الاتحاد الدولي بدبي تركز على دورات التغذية الرياضية

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس وليد عبدالكريم مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام، أن الأكاديمية ركزت طيلة عام 2023 وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، بشكل كبير على دورات برامج التغذية الرياضية وأهميتها في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات شهدت برنامجين للتغذية، الأول تناولت من خلاله التعريف بالتغذية الأساسية ودورها وكيفية تطبيقها في حياة الرياضي، والثاني تناولت فيه طرق التغذية المتقدمة للمستويات الأكثر تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية، أن محاور الدورة شهدت أيضاً أضرار المنشطات والمكملات الغذائية، ومبادئ التغذية والعناصر الغذائية والغدد والتمثيل الغذائي، إضافة إلى التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق تغذية الرياضيين.

وواصل: كما شملت محاور الدورة أيضاً، التركيز على التمثيل الغذائي وطريقة حساب السعرات الحرارية والمكملات الغذائية للرياضيين، إلى جانب التعريف بأضرار المنشطات وإيجاد بدائلها الطبيعية والتي تحل محلها بما يضمن حالة صحية رياضية متميزة.

كما ثمن مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي، التعاون والدعم اللامحدود واللذين تلقاهما الأكاديمية من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، موجهاً الشكر إلى العقيد (م) المهندس عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، على الدعم والمتابعة المستمرة، والحرص على نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، عبر الأكاديمية الوحيدة الرائدة في مجال بناء الأجسام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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