«اتحاد الإمارات للرياضات الجوية» يكرّم شركاء النجاح

المصدر: دبي - البيان

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كرم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أول من أمس الهيئات والجهات الراعية والداعمة لأنشطة الاتحاد هذا الموسم، والتي أسهمت في إنجاح البطولات المحلية والدولية التي نظمها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات وبطولة هايك آند فلاي وبطولة أوروبا.

وقام نصر حمودة النيادي، رئيس الاتحاد، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد ومحمد يوسف الأمين العام، وعبدالله مراد عضو مجلس الإدارة، بتكريم 35 هيئة ومؤسسة وفي مقدمتهم مجلس دبي الرياضي وسكاي دايف دبي وفريق وزارة الدفاع للقفز بالمظلات ولجنة تأمين الفعاليات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة دبي الصحية والأكاديمية ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي وهيئة الطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانزا) والمركز الوطني للأرصاد وجمارك دبي ومطارات دبي وبلدية حتا والفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتا ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وفندق شاطئ العنوان وفندق جولدن تيوليب ميديا دبي ونزل حتا وميديا جروب وشركة ماي دبي وجي فورس الفنية وكل وسائل الإعلام.

وأثني نصر حمود النيادي، على الدعم السخي الذي يحظى به اتحاد الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سموه كذلك للرياضة والرياضيين عامة.

وقال نصر حمودة النيادي: يدين اتحاد الرياضات الجوية لسمو ولي عهد دبي بالنجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية بفضل الرعاية والاهتمام اللذين حظي بهما على الصعد والمستويات كافة. وأضاف: كل نجاح حققه اتحاد الرياضات الجوية يقف خلفه الشركاء والرعاة والذين نحتفي بهم الليلة، ومن دواعي سروري أن نلتقي في هذه الأمسية التي تزدان بمعاني كثيرة لعل أبرزها الاحتفال بنجاحنا جميعاً.

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