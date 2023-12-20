اتحاد كلباء يحتفي بـ 251 لاعباً ولاعبة من أصحاب الإنجازات

المصدر: كلباء - البيان

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احتفى نادي اتحاد كلباء الرياضي بلاعبيه أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم 2022 ـــــ 2023 بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية.

وتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اللاعبين أصحاب الإنجازات الرياضية والتي شملت 251 لاعباً ولاعبة وجاءت على النحو التالي، 481 ميدالية ملونة في 49 بطولة محلية و14 بطولة دولية بإجمالي 63 بطولة، وتم تكريم فريق كرة قدم الصالات الحاصل على كأس السوبر موسم 2022-2023، وفريق كلباء لكرة اليد الحاصل على بطولة مجلس الشارقة الرياضي في الموسم ذاته، وتم تكريم فرق التايكوندو والجودو والريشة الطائرة والدراجات والشطرنج وألعاب القوى والكاراتيه، كذلك تم تكريم الجهات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية وذلك لدورها الداعم للنادي في كل المحافل.

كما قام مجلس إدارة النادي بإهداء الشيخ سعيد بن صقر القاسمي راعي الحفل هدية تذكارية عرفاناً وتقديراً لدعمه المتواصل للنادي. من جانبه، ثمن راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الدعم المستمر من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة والرياضين، وكذلك متابعة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة كلباء ونائب رئيس النادي، ومتابعة العمل الدؤوب حفاظاً على مكتسبات النادي.

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