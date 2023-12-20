4 ميداليات لمنتخب الدراجات في «عربية الرياض»

المصدر: الرياض - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز منتخب الإمارات للدراجات الهوائية 4 ميداليات عربية في أول يومين بالبطولة العربية لدراجات الطريق المقامة حالياً في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة من 12 دولة عربية، وذلك في فئات الرجال والشابات وتحت 23 سنة، بواقع 3 فضيات وبرونزية واحدة.

جاءت البداية من منتخب الشابات الذي أحرز أول ميدالية للإمارات في البطولة العربية، بعدما حقق برونزية سباق فرق ضد الساعة ومثل المنتخب مروة سلمان، ريناد اليافعي، وعلياء حسن، ثم نجح منتخب الرجال في إحراز الميدالية الفضية في سباق فرق ضد الساعة بعد منافسة قوية، مع المنتخب المغربي الذي حصل على المركز الأول والمنتخب الجزائري صاحب المركز الثالث، ومثل منتخب الرجال سيف معيوف، والثلاثي الصاعد عبدالله الحمادي، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم. ونجح منتخب الإناث في إضافة ميداليتين فضيتين إضافيتين، عن طريق مروة سلمان وزهرة حسين ليصل إجمالي ميداليات المنتخب 4 ميداليات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز