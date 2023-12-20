إعلان تفاصيل النسخة 8 لماراثون زايد الخيري بالقاهرة

المصدر: القاهرة - وام

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شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، إطلاق المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة والجديدة من ماراثون زايد الخيري، والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة المصري: «إن المشاركة هذا العام من قبل مؤسسة مصر الخير في إطلاق الماراثون تعد إضافة قوية، لما تمتلكه المؤسسة من خبرة كبيرة على المستوى التنظيمي، موجهاً الشكر لدولة الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، للاهتمام بهذا السباق الخيري»؛ وأكد أن رسالة السباق أكبر من كونه سباقاً رياضياً، ولكنها دلالة على مدى الارتباط بين دولتي مصر والإمارات.

وأعلن الفريق ركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، عن رفع قيمة الجوائز إلى 10 ملايين جنيه، توزع على 5 آلاف مشترك، مشيراً إلى أن فكرة الماراثون بدأت عام 2001 في أبوظبي، وتم تخصيص عائده للأمراض المستعصية مثل القلب والسرطان.

‏وقال الكعبي: نلتقي اليوم ونحن على أعتاب النسخة الثامنة من «سباق زايد الخيري» في مصر ، هذا السباق الذي انطلقت فكرته في 2001 لتشكل لنا ولكم منطلقاً للخير والعطاء، من خلال حدث يحمل اسم «زايد الخير»، ويمد يد العون للجهود الصحية، وعلاج المرضى والتخفيف عنهم؛ ولا شك في أن سباق زايد الخيري في مصر يمثل قيمة كبيرة لنا بين كل نسخ السباق الثلاث، التي ننظمها بين أبوظبي ونيويورك والقاهرة، ليبقى هذا الحدث الخيري نموذجاً يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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