برعاية منصور بن زايد.. تكريم 144 رياضياً في حفل أصحاب الإنجازات السنوي غداً

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم الهيئة العامة للرياضة الحفل السنوي الخاص بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن سنة 2022 في نسخته السابعة عشرة، وذلك غداً الخميس في قاعة مبادلة «أرينا» في أبوظبي.

ويشهد الحفل حضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

كوكبة

سيتم في الحفل تكريم كوكبة من اللاعبين واللاعبات والحكام والإداريين والمدربين ورؤساء الوفود، والذين يبلغ عددهم 144 رياضياً من 9 اتحادات رياضية، وسيشمل التكريم اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنج والجودو واللجنة البارالمبية الوطنية، والتي نجحت في حصد 139 ميدالية ملونة متنوعة في مختلف المشاركات في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية على مدار سنة 2022.

كما سيتم فيه تكريم اللاعبيَن محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبي الأرقام القياسية العالمية بشكل منفصل، وسيحصل كل منهما على مكافأة مالية استثنائية تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققاه لرياضة الإمارات، كما سيحصل أبطال الإمارات المكرمون كافة في الحفل على جوائز مالية قيمة تقديراً لنجاحاتهم الرياضية المتميزة وإسهامهم في رفع علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

تشجيع

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أن هذا الحفل يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع أبناء الإمارات المتميزين رياضياً على الريادة والتميز وتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم الإمارات في مختلف الاستحقاقات الرياضية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الإنجاز والتكريم والتقدير التي أصبحت عنواناً للرياضة الإماراتية بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تواصل التشجيع والدعم اللامحدود لكل الطاقات الواعدة والموهوبين في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي.

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