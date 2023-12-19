الشارقة يتصدر دوري شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حافظ فريق شباب اليد بنادي الشارقة على صدارته لبطولة دوري شباب اليد للأسبوع الرابع على التوالي عقب فوزه على فريق شباب الأهلي بعقر داره بنتيجة 29/ 16 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة مثلت العلامة الكاملة له بالبطولة، والتي تشهد مشاركة 6 فرق وتقام بنظام الدوري الكامل من دورين «ذهاب وإياب»، ويتضمن جدول بطولات هذه المرحلة السنية إلى جانب الدوري كلاً من كأسي الإمارات والسوبر.

كما واصل الوصل الوصيف مطاردة الشارقة برصيد 22 نقطة عقب فوزه العريض على بني ياس 43/ 20، واستمر شباب الأهلي بمركزه الثالث برصيد 16 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد 14 نقطة عقب فوزه على البطائح 36 /28 الذي جاء خامساً برصيد 12 نقطة، وبني ياس سادساً برصيد 8 نقاط.

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