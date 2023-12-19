ختام مميز لأولمبياد «الشارقة الدولي للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان

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في أجواء حماسية مميزة وروح تنافسية عالية وتفاعل جماهيري كبير اختتم أمس أولمبياد «ألف الدولي للشطرنج»، والذي يعد أكبر تجمع للشطرنج على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، ونظمته مجموعة ألف العقارية في منطقة الممشى بالشارقة بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وذلك خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وحضر حفل الختام عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والمهندس وهيب جعفر الزرعوني الأمين العام للنادي، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف (الراعي الرسمي للأولمبياد)، وعدد كبير من المشاركين والمتابعين وزوّار الممشى.

وتم تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة للأولمبياد الذي تضمن بطولات شطرنجية متنوعة على مدار 22 يوماً، ضمت مجموعة كبيرة من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين والهواة بالإضافة إلى مشاركة طلبة المدارس والجامعات ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج من الزوار وسكان الممشى، كما تضمن الأولمبياد العديد من الفعاليات الثقافية والمجتمعية أهمها احتفالات عيد الاتحاد 52 وأمسية ثقافية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ومسابقات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وشهدت النسخة الجديدة من الأولمبياد إقامة أربع بطولات رئيسية في مقدمتها بطولة سوبر ستار، بمشاركة أربعة أساتذة دوليين كبار هم، الصيني يو يانجي، والهنغاري سنان ساجيروف، والهندي نيهال سارين، إلى جانب الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن، وبعد 10 أيام من الإثارة والتحدي بين الأساتذة الأربعة خاضوا خلالها 24 جولة موزعة على ثلاث بطولات وفق أنظمة لعب مختلفة، حيث حقق يو يانجي لقب بطولة سوبر ستارز الدولية للشطرنج بعد تفوقه في المجموع العام برصيد 52 نقطة، وجاء بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين برصيد 45 نقطة، فيما جاء سالم عبدالرحمن بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، وحل سنان ساجيروف بالمركز الرابع برصيد 33 نقطة، وبلغت قيمة الجوائز المالية لهذه البطولة 55 ألف درهم.

كما أقيمت بطولة ستارز المفتوحة للشطرنج وشارك فيها 194 لاعباً ولاعبة وأحرز لقبها الدولي الفلبيني ماركوس مارفن، وجاء ثانياً الدولي الهندي محمد دلشاد، فيما حل ثالثاً الدولي سعود بدر حوير الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، كما نظمت بطولة عيد الاتحاد بمشاركة 35 لاعباً مواطناً وجاء بالمركز الأول الدولي سيف أحمد الزرعوني وحل ثانياً الدولي سعود جابر الزرعوني فيما جاء ثالثاً الدولي زايد سلطان الطاهر، واختتم الأولمبياد منافساته ببطولة الفيوتشر وشارك فيها 248 لاعباً ولاعبة من البراعم والناشئين ولاعبي مدارس الدولة وجاءت نتائجها على النحو التالي: جاء بالمركز الأول الهندي تاكش شارما، وحل ثانياً خليفة محمد الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاء بالمركز الثالث الأرميني ميكائيل مارجريان، كما تم تكريم 60 لاعباً ولاعبة من المواهب الواعدة ومن طلبة المدارس والجامعات في مختلف البطولات، وشهد الأولمبياد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والمجتمعية ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 52، والذي تزامن مع موعد إقامة الأولمبياد، وهدفت إلى إبراز الجانب السياحي والحضاري للإمارة ودور الشارقة كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية.

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