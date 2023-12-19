ماراثون اليوم الوطني للهجن يجهز المتسابقين للسباق الكبير

المصدر: دبي - البيان

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نجح السباق التمهيدي الثاني لماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمته إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في دورة المرموم في نادي دبي للهجن، في ترسيخ مكانته بوصفه ملتقى بارزاً من نوعه يجمع بين الرياضة والتراث، وأعلن جاهزية المشاركين من أجل السباق الكبير مع إقامة السباق الرئيسي يناير المقبل.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الثاني إلى مسافة 6 كلم، بعدما أقيم السباق التمهيدي الأول في دورة الدستور في نادي دبي لسباقات الهجن.

فوز

وفي الفئة العمرية 15 إلى 29 عاماً، حقق عتيق الهاجري المركز الأول على المطية «مليح»، بزمن وقدره 10.49.95 دقائق، وفي الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق حقق سهيل خميس الملعاي، المركز الأول على المطية «ظبيان»، بزمن وقدره 11.04.19.

جاهزية

وقال عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «ننتظر من المشاركين مستويات ومنافسة قوية بعد إقامة سباقين تمهيديين، للوقوف على جاهزية المتسابقين بانتظار السباق الرئيسي في يناير المقبل». وأضاف: «سيتضمن السباق القادم جميع الفئات العمرية، مع زيادة ملحوظة في الفئة الأولى، والتي تضم الناشئين، وهو مؤشر بأننا نسير على الدرب الصحيح في زرع وغرس هذا الرمز الوطني في نفوس أبناء الوطن، وانتقال هذه الرياضة التراثية العريقة من مجرد هواية لتصبح جزءاً أساسياً من حياتهم، وأن نبرز هذا الموروث بأفضل صورة ممكنة».

استعداد

من جهته، اعتبر المتسابق عتيق الهاجري، أن المفحاميْن الأوليْن منحا المشاركين فرصة كبيرة للتحضير من أجل السباق الرئيسي، وأتاح لهم معرفة مدى صعوبة المنافسة في المرحلة المقبلة، وقال: «الجميع يضع عينه على منصة التتويج ويطمح بأن يتوج بلقب ماراثون اليوم الوطني».

وشدد المتسابق خميس الملعاي، على أن السباق التمهيدي الثاني واكب التوقعات من حيث القوة والتنافس، وهو ما يلقي علينا مسؤولية أكبر من جانب التحضير البدني والذهني للسباق الرئيسي، حيث يجب على الطامح بالفوز أن يرفع مستوى الاستعداد والتدريب.

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