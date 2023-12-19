30 قارباً في كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية السبت

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب عشاق الرياضات البحرية التراثية في دبي، انطلاق منافسات النسخة السابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، السبت المقبل، وهي البطولة الأغلى والأهم في موسم سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ومسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في 2023.

ويقام السباق في قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى الجداف، بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية، على مسار انسيابي لمسافة 2.3 كلم، بين جمال الحاضر المتمثل في إطلالة برج خليفة، والخليج التجاري، وواجهة دبي هاربور كريك، ويجمع ما يصل إلى 300 بحار، على متن ما يزيد على 30 قارباً، سيتنافسون على الناموس الكبير في شوطين الأول الشوط (المحلي)، المخصص للقوارب النخبة العشرين في موسم بطولة دبي والشوط (المفتوح)، الذي تشارك فيه قوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات.

ويحظى الحدث المرتقب، بأهمية كبيرة، كونه يجمع النخبة من عشاق هذه الرياضة، التي تمثل عبق التاريخ وأصالة الماضي، في إحياء الموروث الشعبي لدولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم النسخة الأولى من السباق موسم 1997-1998.

تجهيز

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، التجهيز والتحضير لإنجاح الحدث، الذي سيتحول إلى مهرجان وكرنفال بحري كبير، يعكس مكانة السباق، الذي أصبح مناسبة رياضية بحرية تراثية كبيرة، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

مشاركة كبيرة

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم في الموسم الرياضي البحري الحالي 2023-2024، سباقي الجولتين الأولى والثانية، بمشاركة كبيرة من أبناء الدولة والأشقاء من دول مجلس التعاون والجاليات.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة دبي، فوز القاربين «العاصفة 36» و«كي إتش كي 54»، بالشوطين المحلي والمفتوح، فيما كان الفوز في الجولة الثانية من نصيب القاربين «أطلس 39» بطل الشوط المحلي، و«شباب صحار 22» بطل الشوط المفتوح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز