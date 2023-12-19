اتحاد الغولف يكرّم الفائزين في البطولة العربية بالسعودية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حرص اتحاد الغولف، على تكريم المنتخبات الوطنية الفائزة بالمركز الأول في البطولة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي، وحقق خلالها منتخبا البنين والسيدات إنجازات لافتة ومشرفة للمرة الأولى على المستوى العربي، حيث توشحوا بالذهب والفضة وأعلنوا عن أنفسهم أبطالاً وبطلات للعرب على مستوى قواعد اللعبة ومنتخبات السيدات بوطننا العربي.

وتقدم اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، مسؤولي اتحاد الغولف، في تكريم لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وحثهم على بذل المزيد في سبيل حصد مزيد من الإنجازات لرياضة الغولف الإماراتي.

تهانٍ وتفاؤل

ونقل اللواء الهاشمي، تحيات وتهاني الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة ومباركتهم لأبنائهم وبناتهم بهذا الحصاد الوفير، مؤكدين استمرارية توفير الدعم والرعاية وبمزيد من الاهتمام والذي يستهدف ترسيخ وتعزيز هذه الإنجازات، ومجددين الثقة الكاملة بأصحاب الإنجازات والذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأشاد اللواء الهاشمي، بالنتائج التي وصفها بالرائعة وخاصة لقواعد اللعبة بدولتنا وفي أول ظهور لمعظم لاعبينا من الجنسين وبتفوقهم على أقرانهم بمعظم الدول العربية في ظل التواجد القوي للاعبين واللاعبات العرب.

إشادة وثقة

كما ثمن الهاشمي هذا التفوق قائلاً: لقد طوينا صفحة التواجد في البطولات من أجل المشاركة وانتقلنا والحمد لله من المشاركة من أجل المنافسة والتحليق عالياً بحصد الألقاب والبطولات، ما تحقق بفضل عطائكم وأدائكم المميز والمنشود يبعث على التفاؤل بالمستقبل المشرق، والذي وضعناه في بؤرة ومقدمة أهدافنا واستراتيجيتنا نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد ومتميز والحمد لله لقد وضعتم أقدامكم بقوة وثبات على منصات التتويج والتي أثلجت صدورنا في اتحاد الغولف، مؤكداً أن استراتيجية مجلس إدارة اتحاد الغولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، تسير في الاتجاه الصحيح، والتي ترجمها أبناء الإمارات على أرض الواقع باعتلائهم منصات التتويج.

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