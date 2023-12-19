«الثقة لأصحاب الهمم» يستعرض استعدادات ألعاب غرب آسيا البارالمبية

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يستضيف نادي الثقة للمعاقين، دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2024، حيث عقدت اللجنة التنفيذية للدورة اجتماعها الأول، لاستعراض استعدادات ومتطلبات وخطط العمل، لاستضافة الحدث الرياضي الكبير في بداية الاجتماع.

ووجه أحمد سالم المظلوم السويدي، مدير البطولة، الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب آسيا، مثمناً جهودهم الكبيرة، واستعداداتهم من أجل استضافة هذا العرس الرياضي الكبير، الذي يحتضن الأشقاء من دول غرب أسيا، مؤكداً ثقة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا، بقدرات وخبرات فريق العمل، من أجل تقديم البطولة على أفضل مستوى تنظيمي وفني، يليق بالسمعة الكبيرة، التي تحتلها الشارقة ودولة الإمارات في تنظيم أكبر الأحداث العالمية في مجال رياضة أصحاب الهمم.

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