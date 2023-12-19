استمرار تصويت الجمهور للناشئين في جائزة «الإبداع الرياضي» حتى 31 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، استلام ترشيحات الجمهور عبر قناة دبي الرياضية، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الجائزة «Mbrawards»، وحتى 31 الجاري، حيث لم يتبقَ سوى أقل من أسبوعين للتصويت، وتحديد أسماء الفائزين وتكريمهم في حفل تكريم المبدعين في 10 يناير 2024، في مدينة جميرا، إذ تضم قائمة المرشحين 6 من الرياضيين الناشئين من الإمارات من أصحاب الإنجازات.

وتحرص الجائزة على تكريم الناشئين الإماراتيين في كل دورة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة.

وأطلقت الجائزة، مبادرة لدعم ورعاية وتكريم الرياضيين الناشئين العرب المبدعين، بترشيح 6 رياضيين من مختلف الدول العربية، والرياضات من أصحاب الإنجازات القارية والدولية، لتصويت الجمهور، لاختيار الفائزين ، وتكريمهم في حفل الجائزة 10 يناير المقبل.

ناشئو الإمارات

وضمت قائمة الرياضيين الناشئين الإماراتيين المرشحين للتصويت:

زمزم الحمادي «الجوجيتسو»، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين والشباب عامي 2021 و2023، وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023، وسلطان صالح «الرماية»، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 أمتار 2021، وأحمد العبدولي «التايكواندو»، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023، وسعيد العوضي «الدراجات المائية»، لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي، وتصدر التصنيف الدولي لسلسلة الدوري العالمي فئة «سكي ستوك» 2022، الهيام البلوشي «المبارزة»، لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا 2022، وميرة الشحي «السباحة»، لحصولها على فضية 200 متر فراشة، وبرونزية 50 متراً فراشة، في البطولة العربية لألعاب الماء 2022.

الناشئون العرب

وضمت قائمة الناشئين العرب المرشحين، كلاً من هنا جودة من مصر «تنس الطاولة»، لحصولها على ذهبيتين في بطولة العالم للشباب فئة المختلط عام 2022، والفردي عام 2021، والمصنفة 2 عالمياً تحت 17 سنة، نور سحنون من تونس «تنس الطاولة»، لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في البطولة الأفريقية تحت 14 سنة عام 2023، والمصنفة رقم 1 في أفريقيا، وملاك العلامي من المغرب «التنس»، لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة 2022، وعبد العزيز السيف من السعودية «الكاراتيه»، لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب 2022، وعبد الرحيم مجاهد من الجزائر «الجودو»، لحصوله على ذهبية بطولة أفريقيا للجودو للناشئين 2023، أحمد شماع من سوريا «رفع الأثقال»، لحصوله على برونزية بطولة العالم للشباب 2023.

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