3 نجوم عالميين يشاركون في «دبي إنفيتيشنال للغولف»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن 3 نجوم عالميين، مشاركتهم في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال التي تقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، في منتجع خور دبي، ضمن جولة دي بي ورلد تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهم: الإيرلندي لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي بكأس رايدر، الإنجليزي تومي فليتوود المصنف 14 عالمياً والمتوج مرتين بلقب بطولة أبوظبي، والنيوزلندي ريان فوكس، الفائز بأربعة ألقاب في الجولة.

وينضم الثلاثي إلى روري ماكلروي المصنف الثاني عالمياً، وزميله في فريق كأس رايدر نيكولاي هوجارد، الذي فاز ببطولة جولة دي بي ورلد في دبي الشهر الماضي، في المنافسات التي ستضم 60 لاعباً محترفاً و60 لاعباً من الهواة.

وستشهد بطولة دبي إنفيتيشنال، إحدى بطولات جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة المنافسات بنظام 72 حفرة، والتي تقام بالتزامن مع منافسات المحترفين والهواة «برو-ام» لمدة ثلاثة أيام، حيث يضم اليوم الرابع والأخير المحترفين فقط. وستكون بطولة دبي إنفيتيشنال، أول حدث ضمن السلسلة الدولية في الجدول الزمني الجديد لجولة دي بي ورلد 2024، وهي ستقام مرة كل عامين في أعوام 2024، 2026 و2028.

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في منطقة الشرق الأوسط: «يسعدنا إطلاق بطولة دبي إنفيتيشنال للمرة الأولى كجزء من جدولنا الموسع لجولة دي بي ورلد 2024، وسيضمن هذا الحدث أن نبدأ الموسم بأناقة، ولا يمكننا الانتظار للترحيب بـ 60 محترفاً و60 هاوٍ في منتجع خور دبي الرائع في يناير».

بدوره، قال كريس ماي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي غولف»: «مع تبقي أقل من شهر واحد على انطلاق الحدث، تجري الاستعدادات النهائية لبطولة دبي إنفيتيشنال في منتجع خور دبي التاريخي على قدم وساق، ونحن نتطلع إلى استضافة حدث آخر لجولة دي بي ورلد هنا في دبي».

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