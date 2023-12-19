سلطان بن خليفة بن شخبوط: الإمارات ستقدم للعالم أولمبياد استثنائياً للشطرنج

المصدر: العين - البيان

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أهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، فوز العاصمة أبوظبي باستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الفضل الأول في تحقيق هذا الإنجاز العالمي، وإلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات. كما توجه بالشكر إلى حكومة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للشطرنج، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وفريق إعداد الملف الذي عمل بإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز.

ثقة

وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، عن شكره لمجتمع الشطرنج الدولي، على ثقته في إمكانية الدولة لتقديم نسخة استثنائية لهذا الحدث الكبير، الذي يتوقع أن يستمر إثر حسن تنظيمه لفترة طويلة من الزمان، مؤكداً أن الجميع أسهم في تحقيق الفوز كل في اختصاصه وقيمته المضافة.

شكر

من جهة أخرى، وجه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رسالة شكر وتقدير إلى الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا الوسطى واللاتينية، التي أوضحت نتائج الانتخابات أنها وقفت إلى جانب الحملة الإماراتية لاستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج. وقال: «الشكر موصول أيضاً لإخواننا من جميع الدول الخليجية والعربية الشقيقة والصديقة الذين دعموا ترشحنا وتفاعلوا مع ملفنا وفرحوا لفرحتنا، متمنياً لهم دوام التوفيق، إلى جانب أملنا في تنظيم نسخة استثنائية تعود بالنفع على كافة القطاعات الرياضية والاقتصادية والسياحية في أبوظبي».

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