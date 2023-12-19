تسجيل 20 ألفاً في النسخة 24 لماراثون دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - وام

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أكدت اللجنة المنظمة لماراثون دبي الإقبال الكبير على التسجيل في الماراثون حيث وصل العدد حتى الآن إلى 20 ألف مشارك، وتأمل اللجنة أن يصل إلى 25 ألفاً، ويستمر التسجيل عن طريق موقع الماراثون على الإنترنت حتى 30 الجاري.

وكان عدد المشاركين وصل إلى 35 ألفاً قبل جائحة كورونا.

ووجهت اللجنة المنظمة للماراثون، الدعوة إلى أسطورة سباقات الماراثون في العالم الإثيوبي هايلي جيبرا سيلاسي، لحضور فعاليات النسخة الـ24 من الماراثون الذي يقام 7 يناير 2024.

ويعد جيبرا سيلاسي «50 عاماً»، أسطورة سباقات الماراثون في العالم بعدما حطم أكثر من 27 رقماً عالمياً، ونال العديد من الألقاب العالمية والأولمبية خلال مسيرته، وسبق أن شارك في ماراثون دبي عدة مرات، وحقق لقبه 3 مرات متتالية أعوام 2008 و2009 و2010 على التوالي.

ويقام ماراثون دبي في نسخته الجديدة، على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويمر خلاله المتسابقون على أبرز المنشآت السياحية في دبي وأبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة.

وأعلن الفلبيني يوب ديوب عميد العدائين في الماراثون عن مشاركته في النسخة المقبلة، وسبق لديوب المشاركة في السباق الرئيسي 16 مرة.

3 فئات

وينقسم الماراثون إلى 3 فئات هي: سباق الماراثون للمحترفين (42.195 كم)، و10 كم للهواة، و4 كم للمبتدئين، وتتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم لكافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

اجتماعات

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي والإدارة العامة للمرور في دبي، وستعقد اللجنة اجتماعات لاحقة مع جميع الجهات المعاونة لبحث كل سبل دعم الحدث حتى يخرج الحدث في أبهى صورة خلال مساره الحالي.

وأشادت اللجنة المنظمة بالدعم الذي يحظى به الماراثون من مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ومعالي مطر الطاير نائب الرئيس، كما أشادت بدعم الرعاة والشركاء.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تقديم عدة مفاجآت بنسخة 2024، حيث قدمت مجموعة الغرير سيارة للسحب عليها للمقيمين داخل الدولة والمشاركين في السباق الرئيسي، كما ستدعم المنظمين بمجموعة سيارات بينها السيارة المقدمة «ساعة توقيت السباق»، كما يقدم أديداس حذاءً جديداً للجري يحمل شعار ماراثون دبي بالتزامن مع النسخة 24.

تنسيق

ونوهت اللجنة المنظمة بوجود تنسيق كامل مع مجلس دبي الرياضي، وأبدى سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر آل رحمة الأمين المساعد، تعاوناً كبيراً، وتم عقد اجتماع تنسيقي مع مرور دبي، فيما تعقد اجتماعات لاحقة لبحث كل سبل دعم الحدث حتى يخرج في أبهى صورة وبنفس القوة، خاصة وأن البداية والنهاية ستكون من أمام أكاديمية شرطة دبي مروراً بشارع الجميرا، ووصولاً إلى موقع علم الاتحاد التاريخي والعودة.

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