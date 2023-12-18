أرقام قياسية في «الدراج ريس» بمهرجان «ليوا الدولي»

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز صالح سعيد المنصوري بالمركز الأول في فئة «يو تي في- الوكالة» ضمن منافسات سباق «الدراج ريس» للدراجات، في مهرجان «ليوا الدولي»، محققاً 5.120 ثانية، وجاء عبد الله علي الدرمكي ثانياً ويوسف الهاملي ثالثاً.

واختتمت المسابقة بأرقام قياسية للفئات المشاركة، ضمن مهرجان «ليوا الدولي»، في منطقة مرعب لمسافة 91 متراً، باستخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية للتحكيم، وتحديد المراكز الأولى.

وسجل الكويتي طارق الفهد «أفضل زمن» في الفئة المفتوحة محققاً 3.264 ثوانٍ، وجاء يعقوب مبارك العلوي ثانياً، وإبراهيم سعيد الدرمك ثالثاً.

وتصدر سلطان السبوسي فئة «يو تي في»، المعدلة، محققاً 3.837 ثوانٍ، وجاء أحمد علي، ثانياً والقطري مهنا النعيمي ثالثاً.

وحصد القطريون المراكز الثلاثة الأولى في فئة «البقي»، وفاز مهنا النعيمي بالمركز الأول محققاً 3.693 ثوانٍ، يليه عبدالله السليطي، وعبد الرحمن النعيمي.

وظفر محمد الهاملي بالمركز الأول في فئة «عجلتين» «وكالة»، محققاً 4.846 ثوانٍ، وجاء خليفة سيف ثانياً، وسالم محسن اليافعي ثالثاً.

وتتواصل غداً الثلاثاء منافسات مسابقة «هدد الحمام» لليوم الثاني على التوالي، والتي ينظمها نادي ليوا الرياضي، ضمن أجندة البطولات والرياضات المختلفة في منطقة مرعب، بمشاركة 51 متسابقاً.

وأكد بطي القبيسي عضو اللجنة المنظمة للمسابقة على أهمية الفعالية وسط إقبال كبير من المشاركين، ومتابعة جمهور فعاليات المهرجان.

وقال: وضعنا الشروط التي تلبي رغبة المتسابقين والملاك، ما أدى إلى تزايد أعداد المشاركين عن المواسم الماضية، وتم اختيار مساحة ملائمة للهدد.

وأضاف: الفعاليات في مهرجان «ليوا الدولي» وفي منطقة مرعب شهدت مشاركة كبيرة من المتنافسين، وحضور الجمهور من داخل وخارج الدولة، خاصة مع تنوع البطولات الرياضية، والأنشطة اليومية.

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