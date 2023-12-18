المنامة يتفوق على شباب الأهلي في «سوبرغرب آسيا للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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خسر شباب الأهلي للمرة الأولى في منافسات دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة هذا الموسم أمام ضيفه المنامة في المباراة التي جرت مساء الاثنين، ضمن الجولة الثالثة بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، وفاز الضيوف بنتيجة 73- 67 بعد مباراة مثيرة تأرجحت فيها النتيجة حتى آخر الثواني.

انتهى الربع الأول لصالح شباب الأهلي 17 - 16، وظهرت الندية بوضوح في الربع الثاني الذي تعادل فيه الفريقان 18 - 18، ليحافظ شباب الأهلي على تقدمه بنهاية الشوط الأول «35-34».

ونجح المنامة في إظهار أفضليته في الربع الثالث الذي كسبه 19 - 14 لتصبح النتيجة لصالحه 35 - 49 قبل الربع الأخير الذي قدم فيه شباب الأهلي مستوى جيداً، وكان قريباً من التعادل، والذهاب إلى وقت إضافي حينما قلص النتيجة إلى 67 - 70 قبل ثوانٍ قليلة من النهاية، ولكن في آخر ثانية نجح المنامة في تسجيل ثلاثية رفع بها النتيجة إلى 73 - 67.

وبهذه النتيجة يتساوى المنامة مع شباب الأهلي برصيد 5 نقاط لكل منهما، حيث فاز مرتين وخسر كل منهما مباراة واحدة، وكان شباب الأهلي فاز في أول جولتين على الشمال القطري 96 - 63 وعلى كاظمة الكويتي 85 - 80.

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