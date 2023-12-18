القوس والسهم بنادي الشارقة للمرأة يتصدر الدوري بـ 6 ميداليات

المصدر: الشارقة - البيان

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حافظ فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارته لمسابقة الدوري العام للقوس والسهم في ختام المرحلة الثانية للمسابقة، التي جرت منافساتها أول من أمس بملاعب أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والتي حصد خلالها الفريق 6 ميداليات ملونة، منها برونزية في فئة الناشئات عن طريق راند حامد، و3 ميداليات في فئة تحت 21 سنة منها ذهبية للاعبة مريم الصايغ، وفضية لشقيقتها ميرا الصايغ، وبرونزية لصالح اللاعبة هند رشيدي، وميداليتان في فئة القوس المركب للسيدات، الأولى ذهبية كانت من نصيب آمنة العوضي، وبرونزية كانت لشقيقتها روضة العوضي. وكانت لاعبات فئة البراعم والشبلات في النادي فزن بأربع ميداليات ملونة 16 الجاري في بداية المرحلة.

وبختام المرحلة الثانية في المسابقة حافظت لاعبات القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارتهن لكل من فئة البراعم، وفئة تحت 21 سنة، وفئة السيدات للقوس المركب.

يذكر أن فريق الشارقة للقوس والسهم يشارك حالياً في معسكر إعداد مغلق في مدينة خورفكان استعداداً لمنافسات الموسم المحلي، والدورة العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال شهر فبراير المقبل 2024.

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