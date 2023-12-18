تتويج الفائزين في «الصيد بالصقور» بمهرجان الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

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توجت اللجنة المنظمة لمسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 17، الفائزين في 4 أشواط «جير قرموشة فرخ، بيور جير فرخ، جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ»، فيما تستمر منافسات الصقارين اليوم بميدان الفعاليات المصاحبة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وقدمت اللجنة المنظمة للمهرجان الدروع التذكارية للفائزين في المنافسات، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الصيد بالصقور في نادي أبوظبي للصقارين، وعدد من الصقارين ومحبي الرياضات والمسابقات التراثية.

ويشهد مهرجان الظفرة العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة، ومنها مسابقة الصيد بالصقور، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة «اطرح القعود»، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية ومكشات الظفرة.

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