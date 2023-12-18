الجولة الخامسة لدوري طائرة السيدات بلا مفاجآت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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لم تشهد الجولة الخامسة من الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات أي مفاجآت، بفوز الجامعة الأمريكية على الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وبخسارة إسبيريا من الوصل 0-3، وأكاديمية ابيك من الشارقة الرياضي للمرأة، وأي لايت من أبوظبي سبايكرز، وايليت من نادي أبوظبي للكرة الطائرة بالنتيجة نفسها.

وتقام مباريات الجولة السادسة في الثانية من بعد ظهر السبت المقبل، ويلتقي فيها الشارقة الرياضي للمرأة مع أي لايت، والوصل مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وايليت مع الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وأبوظبي سبايكرز مع أكاديمية ايبك، ونادي أبوظبي للكرة الطائرة مع الجامعة الأمريكية.

ويتصدر الوصل جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات و9 نقاط، ويليه أكاديمية فاطمة بنت مبارك بانتصارين و6 نقاط، ويحتل اسبيريا المركز الثالث الأخير دون أي انتصار أو نقاط، ويتصدر فريق الجامعة الأمريكية المجموعة الثانية بخمسة انتصارات و15 نقطة، ويليه نادي أبوظبي للكرة الطائرة بأربعة انتصارات و12 نقطة، والشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية بانتصار وحيد و3 نقاط، ويأتي ايليت في المركز الرابع الأخير دون أي انتصار أو نقاط.

فيما يتصدر المجموعة الثالثة للدوري، الشارقة الرياضي للمرأة بخمسة انتصارات و15 نقطة، ويليه أكاديمية ايبك بثلاثة انتصارات و9 نقاط، وأبوظبي سبايكرز بانتصارين و6 نقاط، وفي المركز الرابع الأخير أي لايت دون انتصار أو نقاط.

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