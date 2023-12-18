الصين تحلق بلقب «دولية فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

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حلق المنتخب الصيني بلقب النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم برصيد 18 ميدالية (9 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات )، أقيمت البطولة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

حل المنتخب الماليزي وصيفا بـ4 ميداليات و3 ذهبيات وفضية، كما فازت ماليزيا بذهبية مسابقة الوقوف العلوي الفئة «5» بعد تخطي مواطنه محمد أنور مواطنه البطل البارالمبي شيالو في نهائي ماليزي بنتيجة 2 - صفر. وفي مسابقة الزوجي المختلط الوقوف سفلي الفئة «3» كان المركز الأول والميدالية الذهبية من نصيب أندونيسيا بعد نجاح فريقها بالفوز على نظيره الهندي 2 - صفر.

وفي مسابقة الكراسي المتحركة الفئة «1» فاز الصيني زيمو بالمركز الأول والميدالية الذهبية على حساب مواطنه يانج تونج بنتيجة 2 - صفر. وأهدت النيجيرية مريم أنيولا منتخب بلادها أول ميدالية ذهبية خلال مشاركتها في بطولة فزاع للريشة الطائرة بفوزها على الأندونيسية اختيار بنتيجة 2 - 1.

رقم مهم

ووصفت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بطولات فزاع بأنها «رقم مهم» في خارطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية، مثمنة جهود اللجنة المنظمة في تنظيم هذا الحدث العالمي الذي ظل يحقق النجاح تلو الآخر من نسخة لأخرى.

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